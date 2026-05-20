El Hospital Universitario San Agustín de Avilés tendrá servicio de oncología a domicilio: estas serán las tipologías a tratar en casa

El tratamiento de la oncología a domicilio llegará al Hospital Universitario San Agustín el próximo 1 de junio. Así lo aseguró este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la clausura del gran acto institucional para celebrar los 50 años del centro hospitalario avilesino. El líder del ejecutivo autonómico explicó que este programa de administración de quimioterapia domiciliaria llegará en primer lugar para pacientes con cánceres hematológicos como leucemias, linfomas y mielomas. La intención es que esta iniciativa mejore la calidad de vida de estas personas y de su entorno, evite desplazamientos al centro sanitario, reduzca los riesgos de infecciones asociadas a la asistencia hospitalaria y favorezca un uso más eficiente del hospital de día oncohematológico.

El programa beneficiará a personas con cánceres hematológicos que precisen tratamientos administrados por vía subcutánea, intramuscular u oral y que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, deben ser pacientes en pleno uso de sus "facultades" o que cuenten con un "cuidador" identificado, con estabilidad clínica y tolerancia documentada al medicamento desde la primera dosis administrada en el hospital de día.

La iniciativa se desarrollará por fases. Así, inicialmente comenzará a aplicarse en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera. Un equipo formado por un hematólogo y una enfermera gestora de casos se encargará de la selección y seguimiento de los pacientes. Los beneficiarios se elegirán entre los 88 pacientes que en estos momentos precisan tratamiento subcutáneo. Posteriormente, el programa se extenderá de forma progresiva al resto de municipios del área de salud I Occidente.

Durante su intervención en el acto de aniversario, Adrián Barbón ha reivindicado la calidad del HUSA: "El San Agustín cumple 50 años pleno de vida porque ha sabido adaptarse, reinventarse para ofrecer la mejor atención sanitaria posible. Esa es la celebración que hoy nos une. Este complejo ya es mucho más que el buen centro que necesita la comarca de Avilés, es uno de los grandes hospitales de Asturias".

Por su parte, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado que detrás de los resultados asistenciales del hospital hay conocimiento, trabajo y compromiso con la sanidad pública. "A todas y todos —sanitarios y no sanitarios— gracias por la profesionalidad y, sobre todo, por el trato cercano que tantos pacientes y familias recuerdan para toda la vida", ha dicho. Además, ha informado de que Loterías y Apuestas del Estado y la Once emitirán, respectivamente, un boleto y un cupón dedicados al 50 aniversario del centro sanitario. El boleto de la lotería será el del próximo sábado y el cupón de la Once, el del 24 de diciembre.

El acto central del aniversario celebrado en el Centro Niemeyer ha reunido a cerca de 700 personas entre autoridades, profesionales, asociaciones, sindicatos y ciudadanía en general. En el evento se ha proyectado el documental "HUSA. El hospital con alma", en el que intervienen numerosos profesionales y pacientes, y se han entregado los premios de los concursos de relatos y de pintura. Los galardonados son los siguientes:

Concurso de pintura (infantil): Mario Sánchez Martínez (modalidad de 3 a 6 años), Lola Álvarez Álvarez (modalidad 7 a 9 años), Celia López Valdés (modalidad 10 a 12 años) y mención especial del jurado a Noa Escudero Canga, de 6 años.

Concurso de relatos cortos (adultos): primer premio a la obra "Historia clínica nº 50", de Lietty Aylet Navarro Oliveros (Madrid), y segundo premio a la obra "Gotero injustificado", de Patricia Aliaga Rodrigo (Tarragona).

El aniversario del HUSA se convierte así en un punto de inflexión que se asienta en el pasado para mirar al futuro. El reconocimiento a cinco décadas de servicio público se suma al impulso de nuevas iniciativas que refuerzan el compromiso del área sanitaria con una atención más cercana, segura y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía. El Hospital Universitario San Agustín se consolida como referente asistencial, docente y comunitario en la comarca de Avilés y en el noroccidente asturiano.