El San Agustín de Avilés celebra 50 años entre abrazos, memoria y orgullo sanitario: "Somos como una familia donde todo el mundo es igualmente necesario para que los engranajes funcionen"

"Como para su 100 aniversario muchos ya no llegamos, tenemos que celebrar por todo lo alto sus 50 años". Varios sanitarios de todas las ramas se acercaron este miércoles al auditorio del Centro Niemeyer para festejar el medio siglo de vida del Hospital San Agustín de Avilés (HUSA). Un centro que vio a muchos de ellos nacer y crecer, tanto personal como laboralmente. Es el caso de Joana Izquierdo, que ahora trabaja en Neonatos: "Me hace mucha ilusión formar parte de uno de los servicios más bonitos, sobre todo porque yo también nací en el San Agustín".

De izquierda a derecha, las enfermeras Susana Hernández, Jaime Pérez y Joana Izquierdo. / Mara Villamuza

"Orgullo" es la palabra que define los sentimientos de todos los asistentes. Algunos de ellos ya jubilados, como es el caso de José Ramón Monteserín, quien hasta un año después de la pandemia del covid, fue jefe de personal subalterno y supervisor jefe de los celadores. "Estoy muy orgulloso de haber formado parte de su historia. Soy de los que piensan que el Hospital San Agustín es como una familia en la que todos somos igualmente necesarios para que los engranajes funcionen. No hay categorías superiores", explica.

El celador José Ramón Monteserín dentro del auditorio. / Mara Villamuza

Y donde vive una familia, es en su hogar, así ven muchos de ellos al HUSA, como la enfermera María Jesús Rossell, ya jubilada, quien cuando llegó al San Agustín "no había hospital todavía": "La gente de siempre del hospital no lo llamamos así, ni residencia, hablamos de casa". Casi toda su vida laboral la pasó en el centro avilesino y recuerda sus inicios. "Nosotros hacíamos de todo al principio. Recuerdo cuando se iba a inaugurar una nueva unidad al día siguiente, estábamos todos limpiando por la tarde, a pesar de ya haber trabajado por la mañana", cuenta. Y es que "todo el personal nos hemos esforzado para que saliera adelante y celebrar estos 50 años", admite.

La enfermera María Jesús Rossell, dentro del auditorio. / Mara Villamuza / LNE

La celebración ha sido una excusa para que entre ellos se reencontraran fuera del centro. Carmen Cuervo, quien hasta el año pasado fue médico en Traumatología, así lo ve: "Podemos estar todos juntos un rato y ponernos al día". Para otros, como Monteserín, poder ver el 50 cumpleaños del San Agustín "significa que estás vivo. Es una pena la gente que se queda por el camino, pero les recordamos".

De izquierda a derecha, Marta y Juan Ignacio Nieto y María José Pérez. / Mara Villamuza

Para otros su relación con el HUSA va más allá de lo profesional, pues les une la sangre. Es el caso de Marta Nieto, también enfermera: "Guardo un profundo vínculo con el San Agustín, ya que mi padre trabajó muchos años como anestesista. Estoy unida al hospital desde pequeña por él, y ahora porque yo trabajo en él, es mi segundo hogar". Los hay también "más nuevecitos" en el centro, como es el caso del fisioterapeuta Javier Vázquez: "Para mí es un verdadero orgullo poder participar en el documental en el que llevo 5 años trabajando pero ha sido el eje de mi vida, ya que yo también nací aquí".

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El fisioterapeuta del San Agustín, Javier Vázquez, durante el cocktail. / Mara Villamuza

Celebrar el 50 aniversario del hospital San Agustín "ha sido fruto de la casualidad", explica el fisioterapeuta, pero espera "poder estar presente, por lo menos, en su 75 cumpleaños". Jaime Pérez, enfermero, no nació allí "porque soy un poco mayor", pero sí su familia: "Siempre ha sido muy importante para mí, vio nacer a mis hermanos, mi mujer y mi hija. Recordar sus 50 años de historia ha sido muy emocionante".