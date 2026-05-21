Los alcaldes de la comarca de Avilés se deshacen en elogios en el aniversario del San Agustín: "Es un referente"

Referente. Ese es el adjetivo que utilizan los alcaldes de la comarca de Avilés y de la antigua área sanitaria III para definir al Hospital San Agustín, que este miércoles celebró el acto estrella de su 50.º cumpleaños. El Centro Niemeyer acogió un multitudinario evento donde también se dieron cita los regidores de aquellos concejos que, con el cambio en las áreas sanitarias, pasarán a tener al centro avilesino como referencia, algo que les produce cierto recelo.

“Toda la comarca de Avilés vive el HUSA con orgullo”, afirmó Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, que reconoce emocionarse al “comprobar el orgullo y el sentimiento de pertenencia con el que afirmaban que ellos habían nacido en el Hospital San Agustín de Avilés”. “Ese es el mayor reconocimiento que podemos hacer a todo el personal que, a lo largo de estos 50 años, ha ejercido y desarrollado su actividad profesional, ofreciendo los mejores años de su vida al servicio de este centro”, apuntó. Patricia Suárez, teniente de alcalde de Corvera, definió al centro hospitalario en una palabra: “vida”. “Yo, al igual que muchos en la comarca, también nací en el San Agustín, como mi hijo. Creo que vida es la palabra que mejor lo representa, al igual que alma. Tengo muchas amigas que trabajan allí y lo sé bien”, señaló. Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, destacó que el HUSA lleva “cincuenta años salvando vidas”.

Medio siglo de un centro " de primer nivel"

Jorge Suárez, regidor de Gozón, quiso poner en valor el “lujo” que supone “tener un hospital de este nivel tan cerca de tus familiares y amigos”. “Es emocionante ver cómo se moderniza y va creciendo, es como tener un hospital de primer nivel en tu propio municipio”, subrayó el gozoniego. Alberto Tirador, alcalde de Illas, también destacó el “orgullo” que siente por tener al HUSA en su comarca. “Es un recurso imprescindible y en pleno desarrollo”. José Manuel Lozano, regidor de Soto del Barco, remarcó el carácter intergeneracional del hospital. “Ahí nacen todos los niños nuevos de Soto del Barco y, además, atienden a una población que cada vez está más envejecida”. “Tenemos que apoyarlo”, afirmó Carlos Valle, alcalde de Cudillero, que destacó “lo que han aumentado los servicios en nuestro concejo”. “Hay un avance y una trayectoria positiva”, subrayó. Celestino Novo, alcalde de Muros de Nalón, comentó que “el HUSA va a seguir siendo un referente con la nueva configuración por la gran calidad de servicio que prestan a los usuarios de la comarca”.

Al acto también estaban invitados los alcaldes que conforman la nueva área sanitaria I-Occidente, que, por contra, se mostraron más recelosos con el HUSA. “Ante el cambio de áreas sanitarias, desde Castropol entendemos que cualquier reorganización debe tener como objetivo principal mejorar la atención que reciben los ciudadanos y reforzar la calidad del sistema público de salud. La sanidad pública es uno de los servicios fundamentales para la ciudadanía y, para responder adecuadamente a las necesidades y demandas actuales, necesita contar con espacios y equipamientos modernos, además de recursos humanos competentes y altamente cualificados. La población valora especialmente la cercanía de los recursos sanitarios, porque aporta seguridad y facilita una atención más próxima y humana, pero también es importante disponer de una buena conexión con hospitales de referencia y con profesionales de alta especialización capaces de dar respuesta a situaciones más complejas”, afirma Francisco Javier Vinjoy, alcalde de Castropol.

La llegada del presidente Adrián Barbón. / Mara Villamuza

A su juicio, “una buena coordinación entre la atención sanitaria de proximidad y los recursos hospitalarios especializados es clave para garantizar una atención de calidad, eficaz y adaptada a las necesidades reales de la población”. “El Hospital San Agustín cumple ahora 50 años siendo un referente de la sanidad pública asturiana y confiamos en que esta nueva organización contribuya a reforzar esa coordinación y a seguir mejorando la atención que reciben los vecinos y vecinas del Occidente”, subraya.

El Occidente mira con recelo la nueva organización sanitaria

Por su parte, Estefanía González, alcaldesa de Villayón, apunta que “desde la Consejería de Salud siempre se nos insistió para justificar la fusión de áreas en que nuestro hospital de referencia seguiría siendo Jarrio; por tanto, no considero que el Hospital San Agustín pase a ser el hospital de referencia de los vecinos de Villayón”. “Somos conscientes de que estamos acudiendo a Jarrio, se nos deriva a Avilés y finalmente acabamos en el HUCA. ¿Ventajas para los vecinos del noroccidente? Ninguna, solo inconvenientes. Así y todo, felicito al HUSA por su 50.º aniversario”, comenta. Francisco López, regidor de Santa Eulalia de Oscos, muestra más confianza en esta reorganización. “Jarrio seguirá siendo nuestro hospital de cabecera y tener el San Agustín como centro de referencia nos dará respaldo a todo el Noroccidente. Un área más grande y con más peso es siempre más atractiva para asentar profesionales sanitarios, retener talento, ofrecer más especialidades y facilitar un mejor acceso a tecnología puntera. Eso se traduce en mejores servicios para todos”, indicó.

“Todo lo que nos indican es que será positivo para el área, aunque de momento no hemos tenido oportunidad de ver el resultado. Esperemos que así sea y ver qué va dando de sí la cosa. De momento no veo la preocupación de que vaya a ir a peor, esperemos que todo vaya a mejor”, señala César Villabrille, alcalde de Taramundi. En la misma línea sigue Clemente Martínez, regidor de San Tirso de Abres, que dice que “me parece que la línea marcada por la Consejería de Salud, reordenando y actualizando la organización, es correcta, ya que llevaba mucho tiempo y se necesitan cambios para adaptarse a las nuevas circunstancias”. Óscar Pérez, alcalde de Valdés, destaca que el HUSA “es un gran hospital, ya lleva años derivando algunas consultas como hospital de salud mental o dermatología”.

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Por su parte, Rosana González critica que “el San Agustín es un hospital totalmente desconocido”. “Como vecina del Occidente y como alcaldesa seguiré peleando para que el hospital de referencia de los coañeses siga siendo Jarrio”, sentencia. Pedro Fernández, regidor de Tapia de Casariego, reconoce que “no he podido hacer uso aún del HUSA”. “No tengo claro que el cambio vaya a solucionar los problemas de lista de espera y falta de especialistas que sufrimos en la actualidad en los hospitales comarcales como el de Jarrio. En una comarca eminentemente rural como es el Eo-Navia, el Hospital de Jarrio es un servicio básico para toda la población, que evita desplazamientos mayores a gente fundamentalmente mayor que igual no puede hacerlo”, finaliza.