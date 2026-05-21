De Asturias a la Luna: Arturo Fernández, el ingeniero español en la misión Artemis 2 cuenta en Avilés su experiencia

El ingeniero ovetense Arturo Fernández es el jefe de la División de Sistemas de Potencia de la Agencia Espacial Europea (ESA) y uno de los encargados del centro de control de la NASA en Houston para la misión Artemis 2, la que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna y antes de regresar a la Tierra el pasado mes de abril. "El proceso fue agotador, después de diez días con una concentración máxima durante nueve horas... me quedó el cerebro frito", señaló por videoconferencia el asturiano durante la mesa redonda en la que habló sobre su papel en esta ya histórica operación, enmarcada en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias, que se desarrolló este jueves en el pabellón de La Magdalena.

Fernández destacó que su labor en esas intensas jornadas fue "mirar que todo iba bien", analizando gráficas de datos y "comprobando que el nivel de energía era el correcto". Todo ello mientras por el sistema de audios escuchaba a los cuatro astronautas, "que tenían un buen rollo espectacular, y eso se traslada a la sala de control". Aún así la concentración era máxima, recalca.

El hecho de que la Artemis 2 fuera una misión tripulada supuso un añadido de responsabilidad -"el triple o el cuádruple", detalla- y pese a que aparentemente todo estaba bajo control, surgieron problemas. "En 30 veces pasó algo que no tenía que pasar, pero es que estamos hablando de prototipos", explicó, no sin antes recordar que hubo cuarenta minutos de pérdida de conexión con la nave, durante su travesía por la cara oculta del satélite lo que, sin embargo, "en un 99% la situación era segura": "Si no había anomalías previas... era seguro".

Arturo Fernández habló desde Holanda en una mesa redonda conducida por el periodista Pachi Poncela y en la que también participaron Santiago Iglesias, graduado en Física y doctor especializado en Astrofísica, y Juan Antonio de Abol, graduado en Física y Matemáticas y doctorando en Óptica adaptativa y comunicaciones ópticas por láser, ambos de la Universidad de Oviedo, centro en el que Fernández estudió la ingeniería industrial electrónica y automática que le abrió puertas para estar donde está.

"Hago gala de mi formación pública, de haber estudiado en un colegio público, en un instituto público y en la universidad de mi región, pensar en el futuro de cada uno, depende de cada uno, tienes que poner de tu parte, no por estudiar en universidades de primera como Cambridge u Oxford eres mejor, tienes que tener interés en esforzarte... nuestra Universidad puede competir con cualquiera, si quieres, puedes", destacó en una de sus intervenciones al otro lado de la pantalla.

Noticias relacionadas

Destacó además que desde que en 2012 entró a formar parte de estas operaciones de la NASA, ya participó en el programa Artemis. "Al principio había cierta desconfianza, pero al entrar en la sala de control, todo se esfumó", describió el ingeniero, que participó en esta operación histórica que previsiblemente marcará el regreso de las tripulaciones a las inmediaciones lunares. Viajaron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. En la charla, a Fernández también le dio tiempo a hablar del futuro y planteó "seguir adelante" con este tipo de misiones tripuladas. "Si no te lo planteas, no lo harías", señaló el ovetense, que entiende que el interés en la astrofísica, la astronomía y otras ciencias forma parte de la naturaleza humana. "Somos una especie exploradora".