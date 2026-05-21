"Avilés Ciudad Dylanita" regresa en su XIX edición con un fin de semana de música en homenaje a Bob Dylan
La plaza de España y la Factoría Cultural acogen los conciertos, entre los que figuran actuaciones históricas de la Rolling Thunder Revue y un reencuentro escénico de figuras legendarias
M. O.
Para conmemorar el 85 cumpleaños de Bob Dylan y el 50 aniversario de su disco "Desire", Avilés se prepara este fin de semana con la XIX edición de "Avilés Ciudad Dylanita". Una cita que comenzará este 22 de mayo con la actuación de "Zimmermans" y finalizará con el concierto encabezado por Scarlet Rivera y Rob Stoner, históricos músicos de la gira "Rolling Thunder Revue", el 23 de mayo.
Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en www.entradium.com o presencialmente en el Café Lord Byron y Discos Elepé. El precio es de 15 euros y se podrán aplicar gastos de gestión en plataformas digitales.
Es la oportunidad para que los avilesinos revivan en directo una de las etapas más reconocidas de la trayectoria de Dylan, de la mano de algunos músicos que le acompañaron y otros que vivieron la música de Dylan en la distancia. El primer concierto será el viernes a las 18.30 horas en la Plaza de España, con "Zimmermans", integrados por Tete Bonilla y Julio Gilsanz, así como del Coro Contracanto. Además, allí tendrá lugar el habitual "Boulevard Dylanita".
El sábado es el turno de Scarlet Rivera y Rob Stoner en la Factoría Cultural, a las 19.30 horas. Estarán acompañados del multiinstrumentista italiano Riccardo Maccabruni "Makka", contribuyendo a recrear el espíritu original del álbum grabado en 1976. Asimismo, completan el elenco los músicos españoles y asturianos, Felipe y Bottamino, Rafa Laviada, el guitarrista de Los Secretos, Ramón Arroyo; el líder de la banda de Late Motiv, Litus, y Stormy Mondays.
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