El Ayuntamiento despide a 17 trabajadores jubilados en 2025: "Habéis sido parte fundamental en la transformación de Avilés"

"Habéis sido parte fundamental en la transformación que ha vivido Avilés". Con esas palabras agradeció la alcaldesa, Mariví Monteserín, la labor desempeñada por los 17 trabajadores municipales jubilados a lo largo de 2025, en un homenaje celebrado este jueves en el salón municipal de recepciones, en el que también participó el concejal de Recursos Humanos, Noé Vega, y al que asistieron miembros de otros grupos municipales de la corporación. "Habéis invertido vuestro tiempo en nuestra institución y el servicio a la ciudadanía", resaltó también la regidora, antes de obsequiar con un reloj a los ya extrabajadores, que también tuvieron palabras de cariño hacia el consistorio. "Más que haber compartido una vida laboral, aquí hemos sido equipo", resaltó dirigiéndose a sus compañeros María Antonia Durán García, ordenanza que entró a formar parte de la plantilla municipal en 1996.

En su discurso, Monteserín destacó la labor de los trabajadores en la transición que hizo el Ayuntamiento en los años 80 del pasado siglo, "pasando de una administración rígida, al modelo de administración de servicio público actual". "Supimos consolidar una administración que está al servicio del ciudadano, y que tiene que asumir nuevos retos, como los que vosotros asumisteis", dijo Monteserín, sobre unos horizontes entre los que citó avanzar en la digitalización o la incorporación de la inteligencia artificial. También resaltó la regidora la ilusionante etapa que acaban de comenzar los trabajadores -"pasáis a ser la voz de la experiencia"- y la "huella imborrable" que dejan en el Ayuntamiento, antes de darles un efusivo agradecimiento: "Gracias, gracias, gracias".

A modo de portavoz de los ya jubilados, Durán García agradeció el acto de reconocimiento. "Ha sido un honor permanecer en la plantilla municipal", confesó, antes de celebrar el haber podido trabajar "para ayudar a la ciudadanía" y el buen ambiente laboral en los servicios del Ayuntamiento. "Hemos compartido risas, cafés, mantecados, preocupaciones y alegrías", aseguró.

De los 17 jubilados, Mariví González Díez era la que más años de servicio municipal había desempeñado: 43. "Entré en 1982, cuando tenía solo 22 años, y me fui tras toda una vida en el Ayuntamiento", expresó la extrabajadora social, que vivió en primera persona la transformación del Avilés de las últimas cuatro décadas. "Todo el trabajo que hicimos ha sido fruto de un gran esfuerzo colectivo y del liderazgo político. Los gobiernos locales han apostado por el bienestar social, por poner en primer lugar a las personas", destacó, "satisfecha" por la labor y los retos afrontados durante todos estos años. "A nosotros nos tocaron unos desafíos, como pudo ser el chabolismo, y ahora a los compañeros que se quedan les quedarán otros, como la actual regularización extraordinaria de inmigrantes, que estoy segura que van a afrontar con todas las garantías, porque hay gente estupenda", defendió.

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Otro de los que dijo adiós a su trayectoria municipal tras casi cuatro décadas -"39 años y 11 meses"- fue Javier Pérez-Landaluce, médico de la Fundación Deportiva Municipal. "Empezamos en un despacho que había debajo de las escaleras del polideportivo de La Magdalena, y con mucho trabajo y esfuerzo logramos convertirnos en un referente nacional", explicó el facultativo, que destacó la labor de Nicolás Terrado en este crecimiento. "Ahora disponemos de muchos medios y gozamos de un gran prestigio. Es un orgullo mirar atrás y ver todo lo que conseguimos", reconoció el doctor, que responde por lo bajini cuando se le pregunta si echa de menos la vida laboral: "Nada. Yo no paro: viajo, esquío, pinto, me he comprado una bici eléctrica... la clave es tener aficiones, y yo tengo muchísimas", reconoció sobre el merecido descanso del que ya disfruta, como sus compañeros, tras toda una vida dedica al servicio de los avilesinos.