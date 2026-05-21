Cinco décadas del Hospital Universitario San Agustín: de segunda casa a centro de excelencia sanitaria

Medio siglo después de abrir sus puertas, el Hospital Universitario San Agustín celebró este miércoles sus 50 años pleno de vida, convertido en un referente sanitario en Asturias y con orgullo de pertenencia de quienes han formado parte de su historia. El Centro Niemeyer reunió en un auditorio con entrada completa a generaciones enteras de profesionales y trabajadores que, desde 1976 hasta hoy, han levantado día a día un hospital que muchos sienten como una segunda casa.

Especialistas veteranos y residentes de ahora, enfermeras de las primeras promociones y de las actuales, auxiliares o TCAEs, celadores, personal de limpieza, cocina o costura además de directivos de distintas etapas, compartieron recuerdos, abrazos y vivencias en una celebración cargada de emoción donde el protocolo saltó por los aires, como en cualquier fiesta donde se juega entre amigos. Y como en casa se cantó un cumpleaños feliz a capela. Soplaron velas niños que ganaron el concurso de dibujo y pintura -Mario Sánchez Martínez, Lola Álvarez Álvarez, Celia López Valdés y Noa Escudero Canga-, la gerente del San Agustín, Asunción Artime; la consejera de sanidad, Concepción Saavedra; el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín… Y otros muchos que anticiparon, más como realidad que como deseo, un hospital más grande, con más recursos.

Porque el San Agustín no solo cumple años. Llega a este aniversario con la vitalidad de un hospital que sigue creciendo, formando especialistas, incorporando tecnología y manteniendo intacta una identidad forjada gracias al compromiso de algo más de 2.000 profesionales. “Llegar hasta aquí es un hito y una apuesta clara por la sanidad pública. Hoy tenemos un hospital de primer nivel que seguro que dentro de cincuenta años más seguirá presentado servicio y atención al conjunto de la ciudadanía de Avilés”, auguró Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Mensajes

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se sumó a las felicitaciones que dedicó a los trabajadores, a los de antes y a los de ahora “por su entrega, por los cuidados”. “Porque son cincuenta años de noches de guardias, de mucha paciencia, de mucha dedicación y de cuidar porque, si algo caracteriza al San Agustín, es la empatía con las familias y los pacientes”. Valoró el crecimiento que ha experimentado el HUSA, aunque reconoció que aún le faltarían servicios más complejos o específicos. En esto avanzó mejoras que se verán próximamente. Por ejemplo: una unidad de observación en Urgencias que permitirá, avanzó, ofertar docencia a MIR en Urgencias, como ya se hace en Oviedo o en Gijón. Destacó la próxima puesta en funcionamiento de una unidad de ictus, la de neurorehabilitación del Quirinal o la puesta en marcha de cirugía robótica en el San Agustín.

De avances a la vuelta de la esquina, para dentro de quince días, habló también el presidente del Principado, Adrián Barbón, que anunció que el San Agustín ofrecerá quimioterapia a domicilio a pacientes con enfermedades hematológicas que precisen tratamientos administrados por vía subcutánea, intramuscular u oral y que cumplan determinados requisitos. Otro avance para los pacientes de una gran área que suma algo más de 180.000 cartillas sanitarias.

Se sumó a la fiesta la alcaldesa, Mariví Monteserín. “El nuevo mapa sanitario asturiano supondrá un salto de calidad en la prestación sanitaria. Y un reto. Los tres hospitales de cabecera deben homologar su cartera de servicios, su red de infraestructuras y sus equipamientos, de forma progresiva, a la calidad del HUCA. Y hacerlo sin sacrificar la especialización que debe distinguir a cada uno de ellos”, subrayó.

Agregó la Alcaldesa: “Esto nos permitirá ofrecer el mejor sistema sanitario del país, más ágil, más cercano y de excelencia. Que avance en la interoperabilidad, en la telemedicina, en el análisis de datos y la integración de la Inteligencia Artificial con herramientas predictivas para diagnósticos más rápidos, y la gestión eficiente de recursos hospitalarios. Avanzar en dotar de mayor conocimiento al paciente para un mejor uso del sistema, y en la ética sanitaria. Y en la dotación de profesionales que responda con celeridad, eficiencia y equidad a la realidad de la demanda sanitaria de Asturias”. Porque cumplir cincuenta años no es solo mirar atrás sino coger impulso para otros tantos.

En la celebración con poso científico hubo también tiempo para los especialistas, que durante unos minutos explicaron su trabajo en el San Agustín. Pusieron la voz María Gallego Villalobos, jefa del área de cronicidad y coordinación con Atención Primaria; el ya veterano Rafael Venta, de Bioquímica; Daniel Pérez, especialista de Digestivo y Laura Sanromán, enfermera del servicio de Endoscopias.

Los cuatro demostraron por qué se dice que el San Agustín es un hospital con alma. Gallego habló del “tamaño ideal” del centro para un internista, aunque su servicio, reconoció, “nunca es actor principal”. Venta Obaya destacó la mejora de su departamento, ya en red con otros laboratorios; Pérez explicó la forma de tratar algunos pólipos de colon con una técnica que es novedosa en Asturias. Sanromán, emocionada, lanzó un mensaje a las enfermeras que están por venir. “Que hagan equipo, porque nadie cura solo”, dijo.

Luego fue Barbón el que tomó el micrófono. “El San Agustín es una de las piezas del estado de bienestar más valiosas”, señaló el presidente del Ejecutivo regional: “Es un hospital de vida y tiene que seguir siéndolo porque los hospitales son centros de vida. El HUSA es un hospital que se ha ganado un protagonismo merecido”. Habló de un San Agustín “con exceso de humildad” pero que es una de las grandes empresas de la comarca: “Grande por volumen de empleo, grande por conocimiento, por investigación y sobre todo grande por la calidad sanitaria”, recalcó. Hubo aplausos.

Documental

El acto llegó a su fin con uno de los momentos estelares de la jornada: la proyección del documental “Un hospital con alma”, un trabajo de una hora de duración dirigido por el que fue gerente del centro, Enrique González que puso rostro a la memoria colectiva construida durante cinco décadas. Entonces brotaron las emociones con el neumólogo José María García recordando aquellos años de lluvias negras sobre un Avilés siderúrgico, con Siro Pérez, cirujano, analizando un hospital que quería crecer y tiró de la informática para el primer estirón, con matronas que ayudaron a traer al mundo a alguno de los 50.000 bebés que nacieron en el HUSA en estos cincuenta años, con un doctor Jorge, también cirujano, que fue paciente cuando el covid era un desconocido… Hubo recuerdos, sonrisas, alguna lágrima.

Y entre imágenes del pasado, voces conocidas y recuerdos compartidos, el auditorio entendió que la celebración iba mucho más allá de un aniversario. Porque en estos 50 años del Hospital Universitario San Agustín, lo que se conmemoraba no era únicamente la trayectoria de un edificio o de una institución sanitaria. Se celebraban miles de historias personales, noches interminables de guardia, nacimientos, diagnósticos difíciles, avances médicos y vidas acompañadas en los momentos más importantes. El brindis también por el hoy y lo que está por venir.