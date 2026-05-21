"Esencia", que triunfó en los premios "Talía", cierra el ciclo de primavera de Avilés

“Esencia”, que se estrenó en octubre pasado en el Teatro Español de Madrid, y que cierra la temporada primaveral del programa Escena Avilés en el teatro Palacio Valdés (26 de junio, a las 20.00 horas), triunfó en la última edición de los Premios Talía, este lunes pasado.

Ignacio García May se llevó el reconocimiento al mejor autor de teatro de texto y la propia producción —del Teatro Español y de Entrecajas—, el galardón al mejor espectáculo del año.

Joaquín Climent, que era candidato al premio al mejor actor de reparto, se quedó a un pelo de llevarse la nueva estatuilla de los premios que concede la Academia de las Artes Escénicas de España (se lo llevó Luis Bermejo, en “Los Yugoslavos”, de Juan Mayorga).

Juan Echanove completa el reparto de un espectáculo que permaneció en Madrid hasta noviembre pasado y que se sostiene sobre los hombros de Pierre y Cecil, que son dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años. Hablan, recuerdan, discuten, reconstruyen el pasado. Todo esto mientras esperan a un misterioso tercer hombre que nunca termina de aparecer. Se trata de un texto con claras influencias del irlandés Samuel Beckett y del italiano Luigi Pirandello.

La crítica destacó de este montaje las interpretaciones de Echanove y de Climent. Y, asimismo, el trabajo llevado a cabo por Eduardo Vasco a la batuta, que optó por una producción austera y centrada en el duelo oral de los dos personajes.

"La escopeta nacional"

Juan Echanove actualmente ha iniciado los ensayos de su nuevo espectáculo: “La escopeta nacional”, una producción del Teatro Español cuyo estreno está previsto este próximo mes de junio precisamente. Se trata de un montaje que traslada a escena la sátira del clásico de Luis García-Berlanga: negocios de telefonillos, aristocracia decadente, poder político y humor corrosivo, todo esto en una cacería convertida en escenario de influencias, favores y maniobras sociales. Con adaptación de Bernardo Sánchez Salas y un amplio reparto coral formado, entre otros actores, por Pere Ponce, Marta Ribera, Enrique Viana, Luisa Martín y Pedro Mari Sánchez.

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Climent, por su lado, sigue asociado a la teleserie “La promesa” —en TVE— y en unos días estrena la película “Cowgirl”, de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.