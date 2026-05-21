La historia de Rafael Luis García y el Hospital San Agustín de Avilés: de examinar a los obreros que lo construyeron a entrar en la primera promoción de enfermeros y saludar al Rey

Pocos -por no decir ninguno- sanitarios podrán presumir de tener una vinculación con el Hospital Universitario San Agustín anterior a la de Rafael Luis García. Este practicante, que formó parte de la primera promoción de enfermeros del centro hospitalario, en 1976, ya trabajaba en el complejo de Heros hasta dos años antes de su apertura: "Otro compañero ATS y otros dos médicos muy conocidos, el doctor Ramón Cuevas y Leopoldo Figueras, 'Polchi', hicimos los reconocimientos médicos de todos los trabajadores de la obra, que llevó a cabo la constructora Huarte. Por eso, yo digo que en el 74 ya trabajé en el San Agustín".

Tras dar de paso a los obreros que consiguieron levantar el hospital que este año cumple sus bodas de oro, García, que ya había sido empleado de la Seguridad Social como interino, se quedó trabajando en el recién estrenado San Agustín, una labor que siguió compaginando con la empresa privada. "De aquella los practicantes teníamos mucho trabajo haciendo reconocimientos en empresas. Era la época del boom de Ensidesa", recuerda.

Rafael Luis García, en la actualidad, en el parque del Muelle / Mara Villamuza / LNE

En el San Agustín trabajó durante tres años en el Laboratorio. "Tengo muy buenos recuerdos. La gente hacía mucha piña, teníamos mucha relación entre nosotros", asegura García, que recuerda con orgullo el día de la inauguración oficial, el 19 de mayo de 1976, acto en el que estuvieron presentes los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía. "Tuve la oportunidad de saludar al Rey, de darle la mano y hablar un poco con él. Fue muy campechano", rememora.

Tras aquellos tres años en la residencia -así la llamaban los avilesinos y así siguen llamando muchos al complejo de Heros-, García pidió el traslado al centro de salud de Candás. Y de allí, se movió nuevamente al de Piedras Blancas, donde hizo 40 años de carrera. Pero durante todo este periplo, el enfermero no perdió la vinculación con el San Agustín, cabecera del área sanitaria de la que García fue líder sindical durante 23 años. "Primero éramos el sindicato vertical, y luego, en 1984, fundamos el Satse (Sindicato de Enfermería), que fue cuando nos hicimos con la dirección sindical del hospital, un triunfo extraordinario para la época. Estábamos hasta la coronilla de que UGT y CC OO negociasen nuestros sueldos, y así pudimos negociar por nuestra cuenta. Los enfermeros éramos el colectivo más numeroso del hospital, y hasta los médicos nos apoyaron para que presidiésemos el comité de empresa", relata.

Reproducción de la invitación del Ministerio de Trabajo a la inauguración del hospital. / R. M. V.

Ahora, con la perspectiva que le dan los años, García no duda en afirmar que la apertura del San Agustín fue un hito sin parangón para Avilés. "Fue algo realmente extraordinario. Hay que pensar que en aquella época, tras la llegada de Ensidesa, en Avilés había una gran cantidad de gente. Además, tuvimos la suerte de que vinieron muy buenos profesionales, y eso supuso un empujón para el hospital", señala el enfermero, ya jubilado, quien también resalta los avances en la medicina que se han vivido en las últimas décadas y cómo se han ido adoptando en el hospital: "Lo único en lo que no se avanzó y por lo que hay que seguir luchando es por la reducción de las listas de espera. Pero por lo demás, lo del San Agustín es impresionante".