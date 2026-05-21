Llamazares (PP) carga contra la gestión municipal: "El Ayuntamiento de Avilés cede gratuitamente suelo público a actividades empresariales"

Crítica del PP a la gestión del gobierno avilesino. La portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, denunció este jueves que "el Ayuntamiento cede de manera gratuita suelo público a determinadas entidades que, luego, comercializan ese suelo obteniendo un beneficio económico". "Hacen la cesión con la justificación del interés general, pero el interés es únicamente de unos pocos", sentenció Llamazares.

La edil popular asegura que esta práctica era algo "que sabíamos de palabra", pero que ahora tienen "documentado". "Esto está pasando con suelo público en el centro de la ciudad, en la pista de La Exposición y, todavía más inquietante y preocupante, en el pabellón de exposiciones de La Magdalena", señaló, antes de explicarse: "El pabellón se está poniendo a disposición de promotores sin cobrarles por ese espacio. Y no solo eso, se les ponen hasta las vallas de seguridad y toda la infraestructura para el evento. Pero luego resulta que todo el beneficio es para los promotores. No entendemos esa forma de proceder. Esto luego se vende como una forma de patrocinio, porque es publicidad para la ciudad, dicen, pero la realidad es que si Aitana hace un concierto en Murcia, pues tendrá que promocionar su concierto en Murcia".

Sobre el resto de espacios públicos, Llamazares aseguró que el Ayuntamiento "lo cede a determinados amigos para que revendan". "Se favorece a unos comercios respecto a otros y a unos hosteleros sobre otros", señala la concejala, que pone un ejemplo: "Hay casos como el Festival de la Cerveza, que sí paga por el uso del suelo, y otros eventos que no lo hacen y también obtienen beneficio".

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Llamazares también denuncia que "los contratos menores proliferan" y que "los promotores son prácticamente siempre los mismos y ya han creado diferentes empresas, para facturar con unas y otras". "Esto tenemos que denunciarlo, porque la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Avilés se parece mucho a la del gobierno de Sánchez, aunque en otra escala", clama la edil, que no descarta judicializar esta situación: "Primero esperaremos a obtener una respuesta en el Pleno, y después, con la documentación que tenemos, no descartamos ninguna acción".