El peluquero Agustín Medina se presentará a las elecciones de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca

El próximo presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, la Ucayc, se decidirá en las urnas. El empresario y peluquero Agustín Hernández ha anunciado este jueves su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de la entidad, que han sido convocadas de manera oficial hoy. Los comicios, a los que también ha anunciado su concurrencia el confitero Emilio Vidal, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el mes pasado, tendrán lugar el próximo 16 de junio.

“Esta candidatura nace desde la calle, desde quienes levantan la persiana cada mañana y llevan años resistiendo momentos muy duros. Queremos que los comerciantes vuelvan a sentirse escuchados, representados y orgullosos de formar parte de esta ciudad”, señala Hernández, que afirman haber dado este paso "animado por numerosos comerciantes, hosteleros y empresarios de toda la comarca, que consideran necesario abrir una nueva etapa en la organización, más cercana, dinámica, moderna y conectada con la realidad que viven cada día los negocios locales".

Hernández destaca que su proyecto “no gira en torno a una persona, sino a un equipo y a una ilusión colectiva". “Aquí no sobra nadie. Queremos unir generaciones, unir sectores y volver a hacer que el tejido comercial de nuestra ciudad vuelva a creer en sí mismo y en su capacidad, basándonos en la calidad del comercio de proximidad. El pequeño comercio, la hostelería, la hotelería y los autónomos son el alma de nuestras calles y merecen una organización fuerte, activa y con ambición”, afirma.

El aspirante a presidente de la Ucayc señala también su intención de poner en marcha "una transformación profunda de la Unión de Comerciantes, basada en la cercanía con los asociados, la dinamización constante de la ciudad y la defensa firme de los intereses del sector". Entre sus objetivos están "recuperar la vida comercial y hostelera en las calles de Avilés, impulsar campañas capaces de atraer público, modernizar la imagen de la entidad, fortalecer e impulsar las relaciones con las diferentes instituciones públicas de la ciudad y de Asturias, dar voz tanto a negocios históricos como a jóvenes emprendedores y defender con firmeza a autónomos y pequeños empresarios ante las dificultades del sector". “Avilés tiene talento, tiene identidad y tiene personas extraordinarias detrás de cada negocio. Lo único que falta es volver a creer que podemos crecer, avanzar y llenar otra vez nuestras calles de vida. Y eso solo se consigue unidos”, concluye.

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Las elecciones

El plazo para presentar candidaturas a las elecciones de la Ucayc estará abierto desde este viernes hasta el próximo jueves, 28 de mayo, a las 15.00 horas. Podrá concurrir cualquier miembro de la asamblea general de la Ucayc con una antigüedad mínima de un año y que no incurra en ninguna causa de incompatibilidad. Los aspirantes deberán presentar el aval de al menos 50 asociados. La proclamación de candidatos tendrá lugar el 1 de junio y las elecciones, de haberlas, serán el 16 de junio, de 10.00 a 20.00 horas.