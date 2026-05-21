Sílvia Pérez Cruz roza el lleno en el Palacio Valdés de Avilés con su "Gira 2026": quedan pocas entradas

Son muy pocas las entradas que quedan para el concierto de Sílvia Pérez Cruz el próximo domingo 24 de mayo a las 19.00 horas en el teatro Palacio Valdés de Avilés. En platea están prácticamente agotadas, pero algunas localidades siguen aún disponibles para disfrutar de su "Gira 2026", que comenzó en el Olympia de París. Desde entonces, no ha parado de viajar por el mundo con sus nuevas canciones con sonidos familiares y ampliando horizontes.

Las entradas están disponibles a partir de 25 euros en la página web del teatro Palacio Valdés, en www.territoriomusical.es y en mismo teatro una hora antes de comenzar el espectáculo.

Aclamada por la crítica y ganadora de dos premios Goya, Sílvia Pérez Cruz es compositora y también actriz. Habla del lenguaje de la música desde que tiene uso de la razón, pues creció entre canciones populares ibéricas y latinoamericanas. Se educó en el clásico y el jazz, pero se contagió por el flamenco a través de una conexión especial.

Cuenta con numerosos reconocimientos. En 2022 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales por "la calidad creativa e interpretativa de su carrera", así como "por la naturalidad, la versatilidad y la audacia de sus propuestas". Sus dos "Goya" a la Mejor canción original llegaron por sus composiciones para las películas "Blancanieves" (2012) y "Cerca de tu casa" (2017), por la cual también fue nominada en la categoría de Mejor actriz revelación.

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A lo largo de su carrera suma una decena de álbumes, que dan forma a su discografía en solitario o a dúo. Su último lanzamiento, "Sílvia & Salvador" (2025), es una colaboración con el cantautor y ganador de Eurovisión por Portugal en 2017, Salvador Sobral. "Gira 2026" no sería posible sin la compañía de Carlos Montfort, (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, coros).