La suerte sonríe a Corvera: la lotería nacional deja un primer premio en Los Campos

El sorteo de la lotería nacional ha dejado un primer premio en Corvera. El boleto, agraciado con 30.000 euros, fue sellado en el punto de venta del bar La Terraza de Los Campos. El numero agraciado ha sido el 45.780.

El primer premio del sorteo de este jueves de la lotería nacional ha sido muy repartido. También se han vendido boletos en Alicante, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Granada, Las Palmas, Madrid y Murcia.

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El segundo premio, con 6.000 euros al décimo, fue para el número 38.140 y se vendió en Barcelona, La Coruña, Granada, Murcia y Madrid.