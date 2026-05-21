Tomás Hijo se hace cargo del cartel del próximo Celsius 232
El colaborador de Guillermo del Toro presenta un grabado con una diosa y una jauría de monstruos como imagen del encuentro literario avilesino
El cartel de la próxima edición del Festival Celsius 232 de terror, fantasía y ciencia ficción -la décima quinta, la que se va a celebrar entre los próximos 14 y 18 de julio- correrá de la cuenta de Tomás Hijo, que es un ilustrador salmantino con proyección internacional y que está especializado en fantasía, folclore y universos de horror.
Ha ideado una mujer de la que salen un montón de monstruos, una mujer que, según explica su creador, es en realidad “una diosa cuyo nombre se ha olvidado”.
Explica: “Es la tejedora de mitos, leyendas e historias que se cuentan de noche alrededor de una hoguera. Con sus brazos sujeta las máscaras con las que encarna las criaturas que aparecen en sus cuentos. Es la antepasada de las esfinges que formulan acertijos, de las lamias de las encrucijadas y de las sirenas que susurran a los marineros en medio de la tempestad”.
Tomás Hijo, que trabaja mano a mano con Guillermo del Toro, ha ilustrado más de 80 libros para editoriales de España, Reino Unido, Estados Unidos, Irán, Taiwán, Francia, Alemania, Italia… Recientemente ha ilustrado varios clásicos del terror con la editorial Minotauro y, en colaboración con el cineasta Rodrigo Cortés, creó la fábula gráfica “La piedra blanda”, publicada por Penguin Random House. El cartel que va a resumir el próximo Celsius llega hecha grabado.
La décimo quinta edición del festival Celsius cuenta ya con invitados tan de lujo como David Uclés -el premio Nadal por “La ciudad de las luces muertas”-, pero también Joe Hill, el de "El traje del muerto", "Cuernos", "NOS4A2: Nosferatu" y "Fuego", "Tiempo extraño" y el del cómic con "Locke & Key"-. César Mallorquí -un clásico del encuentro cultural avilesino- promete volver, también Joe Abercrombie, Chuck Palahniuk, María Fernanda Ampuero, Gabriela Damián Miravete y Cristina Fernández Cubas.
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