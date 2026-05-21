Vox reclama claridad sobre la operación inmobiliaria del Puerto de Avilés en las antiguas Baterías

Un portavoz del partido Vox en Asturias -el diputado Gonzalo Centeno- ha reclamado este jueves explicaciones a la dirección del Puerto de Avilés para que aclare qué planes tiene para los suelos liberados de las antiguas Baterías de coque. Considera este partido que la operación que está desarrollando la Autoridad Portuaria es eminentemente “especulativa”.

Centeno y concejala Arancha Martínez Riola -portavoz de Vox en Avilés- explicaron que el concurso que se llevó la empresa Erri Berri tenía que ser “completo” (derribo de las antiguas Baterías, descontaminación del suelo liberado, urbanización y, finalmente, la comercialización de las parcelas) “¿Qué ha ocurrido?”, se preguntó Centeno. “Solo se ha llevado a cabo una de las primeras fases, que es el derribo, y curiosamente se ha adjudicado a una empresa muy vinculada a Antxón Alonso, del que todos conocemos sus andanzas a través de Servinabar y el antiguo secretario de Organización del PSOE [Santos Cerdán, en la cárcel], y muy vinculada también a la trama ahora mismo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por diversos juzgados, que vinculan al antiguo presidente de la SEPI, Vicente Guerrero, a la ‘fontanera’ famosa del PSOE, Leire Díaz, y encima de la mesa de su señoría, en la Audiencia Nacional, se está ventilando si hubo o no, una mordida de contratación”, aseguró el diputado.

¿Qué supone esto? Centeno apuntó directamente a la empresa Sepides. Dijo el diputado: “Que Sepides, con todos los indicios, estaba fomentando una operación especulativa que, visto el auge de corrupción que devora este Gobierno central, se ha caído y ahora pretende buscar un comprador para todo el terreno en bloque, que no es otro más que el Puerto de Avilés. ¿Quién controla el Puerto de Avilés? ¿Un experto en puertos, en navegación? No, un antiguo alcalde socialista de Avilés”. “¿Para qué está el Puerto de Avilés regido por un exalcalde socialista? Para obedecer al Gobierno socialista”, se contestó el diputado.

Centeno opina que la Autoridad Portuaria no está preparada para llevar a cabo la compra del suelo de Baterías: “El Puerto de Avilés genera un beneficio operativo anual de entre 4 o 4,5 millones al año. Eso es insuficiente para afrontar la compra de los terrenos y el coste aproximado que se entiende para urbanizar, comercializar y, sobre todo, descontaminar la zona. Incluso pidiéndolo a crédito todo eso se comería el beneficio operativo”, aseguró.

Las parcelas

Martínez Riola, por su lado, insistió en la operación de Baterías, pero desde otro punto de vista: “Hoy venimos a denunciar el engaño al que el gobierno socialista, una vez más, ha sometido a la ciudad de Avilés”, dijo.

“Los terrenos siguen sin comercializarse, siguen sin descontaminarse, que es el paso previo indispensable para que se puedan poner en el mercado. Y hace unos meses, en el Pleno de Avilés, el gobierno socialista nos pedía a los grupos de la oposición el voto unánime para parcelar, para hacer la modificación final, para poner las parcelas a la venta, siempre pensando en compradores particulares. Lo que se nos vendió era que estaba todo muy próximo a finalizar el proceso, que en pocos meses estarían las parcelas en el mercado y nosotros accedimos gustosamente a que este proyecto se desbloqueara de una vez por todas. Y lo que vemos pocas semanas después es que se inicia una operación que nada tiene que ver con lo que se había prometido”, señaló la concejala.

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“Nos tememos que al final este suelo va a acabar siendo un área medio logística para dar cabida a las empresas que sí cooperan en el Puerto. Y no quiero hablar de la maravillosa ocurrencia del señor Santiago Rodríguez Vega de plantar una estación intermodal en estos suelos", señaló Martínez Riola. "Exigimos al gobierno que cumpla el compromiso con el que pidió el voto de la oposición para la parcelación del suelo de Baterías, a Sepides que cumpla su compromiso con los avilesinos y con los asturianos y que pongan en el mercado estos suelos. Y al señor Santiago Rodríguez Vega y a la Autoridad Portuaria, que se dediquen a temas que tengan que ver con el Puerto, porque no es una promotora y no tiene por qué iniciar acciones de promoción de suelos”, determinó la concejala.