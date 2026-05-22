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Una alumna del Buen Consejo de Avilés será recibida por Felipe VI como ganadora del concurso "¿Qué es un Rey para ti?"

"Desde el colegio queremos felicitar a todo el alumnado participante por su esfuerzo, ilusión y excelente trabajo", festejan en el centro educativo del Pozón

Alumnos participantes en el concurso

Alumnos participantes en el concurso / Nuestra Señora del Buen Consejo

A. F. V.

El colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, está de enhorabuena. Varios alumnos de 5º y 6º de Primaria del centro educativo de El Pozón han sido seleccionados como finalistas de la 45.ª edición del concurso "¿Qué es un Rey para ti?", un certamen que trata de promover los valores y el conocimiento de la Corona. Y no solo eso, una de las estudiantes, Alicia Quirante, ha sido seleccionada para representar a Asturias en una audiencia privada que ofrecerá Felipe VI a los ganadores del concurso.

"Desde el colegio queremos felicitar a todo el alumnado participante por su esfuerzo, ilusión y excelente trabajo", festejan desde el Nuestra Señora del Buen Consejo,

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