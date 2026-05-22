La Arena acogerá la tercera edición del Trofeo Eco SUP Bajo Nalón

La Arena, en Soto del Barco, volverá a convertirse en uno de los grandes referentes nacionales del paddle surf con la celebración del III Trofeo Eco SUP Bajo Nalón, que tendrá lugar este fin de semana. La prueba, organizada por el club EcoSup, reunirá durante todo el fin de semana a algunos de los mejores deportistas nacionales de la modalidad en un entorno privilegiado: la desembocadura del Nalón.

El evento contará con competiciones de sprint, técnica y larga distancia, además de pruebas open y travesía popular, formando parte de la Liga PRO SUP RACE de la Federación Española de Surf y del Campeonato de Asturias FSPA en distintas modalidades. La competición reunirá participantes de todas las categorías, desde los más pequeños hasta competidores de élite internacional. Entre los nombres destacados figuran la campeona del mundo Esperanza Barreras y el subcampeón del mundo Manu Hoyuela, junto a otros grandes referentes nacionales del paddle surf.

La Arena reúne a la élite nacional del paddle surf

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“Estamos muy emocionados con los más de 100 inscritos durante todo el fin de semana. Damos las gracias a la Federación Asturiana de Surf y al Ayuntamiento de Soto del Barco por ayudarnos a realizar esta prueba, así como a todos los demás colaboradores que desinteresadamente aportan su granito de arena para que esta edición sea un éxito a nivel competitivo y de convivencia”, destacó Sergio Cernuda, presidente del club. La organización espera una gran afluencia de público durante las dos jornadas, consolidando así el crecimiento del evento y el posicionamiento de La Arena como una de las sedes destacadas del SUP nacional.