Avilés apuesta por "tardear" con el Queso y el Vino: "Es un buen motivo para salir"

“Fue la primera feria en rescatar los quesos asturianos, tenemos una larguísima tradición. Ahora nos copia mucha gente, algo de lo que estamos encantados”. Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, fue la encargada de inaugurar, junto a Begoña López, directora general de Desarrollo Rural, y varios miembros de la corporación municipal, la XLIV Feria del Queso y el Vino, “la más antigua de Asturias”. Desde primera hora de la tarde fueron muchos los curiosos que, animados por los más de treinta de puestos de queserías instalados y la docena de bodegas, se pasaron por la pista de la Exposición para degustar y comprar productos.

“Estas actividades son uno de los grandes puntos fuertes de la región. Somos una tierra que produce un queso espectacular, que cada vez está más valorado. Es un sector que tiene un gran futuro por delante”, afirmó Monteserín, que deseó a los comerciantes “que vendan mucho y que esto sirva para ayudar a una actividad clave en nuestro medio agrícola”. “Tiene muchísimo futuro”, apuntó. Además, la alcaldesa destacó el ambiente que se genera en la ciudad durante estos días. “Es un evento que la gente disfruta muchísimo. Vienen, pasan la tarde y prueban cosas diferentes. No solo hay quesería tradicional, sino que también se apuesta por la innovación. Es un buen motivo para salir de tardeo”, sentenció.

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Begoña López aseguró que la feria avilesina “es una fecha muy señalada en el calendario asturiano”. “Desde el Gobierno de Asturias tenemos abierta una convocatoria para las marcas de calidad, el plan Saborea el Paraíso, dentro del pacto por el medio rural, con el que se invertirán 2 millones de euros para que estas marcas promocionen sus productos dentro y fuera de nuestra región”, explicó la directora, que cree que este movimiento “es una apuesta clara por el sector, un medio rural vivo, activo e innovador”. “Asturias tiene una trayectoria larguísima en el sector, somos leche y carne, y poder transformar esa leche dándole un valor añadido y creando alimentos de calidad es fundamental”, señaló la socialista, que puso en valor la importancia de crear espacios “para invitar y compartir estos productos”.