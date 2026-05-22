Avilés "roba" a Gijón el congreso ecuestre organizado por Juan Ramón Lucas. El periodista y la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, presentaron este viernes la quinta edición de Equnexion, que se celebrará en el pabellón de La Magdalena los días 13 y 14 de junio. El certamen combinará ponencias, demostraciones prácticas y espacios de reflexión que ambicionan mejorar la relación entre el ser humano, el caballo y el entorno natural. "Volvemos a centrar en Asturias una mirada distinta, innovadora y, desde luego, saludable al mundo del caballo, aprendiendo todos y mejorando en general la relación de quienes trabajamos con los caballos y de quienes son aficionados a los caballos o quieren asomarse a la naturaleza a través de ellos, trabajando esa relación para la mejora de todos, tanto los animales, como nosotros," destacó Lucas.

"El quinto congreso vuelve a tener la denominación o estar bajo el paraguas de salud, naturaleza y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque creemos que la relación con el caballo es una forma inusual, muy eficaz y muy poco conocida de relacionarse con la propia naturaleza; la salud, tiene que ver con la salud ambiental y la salud humana también," explicó el periodista durante la presentación, que tuvo lugar en la sala de prensa municipal, en la que también destacó un nombre propio de la programación, el de Cristóbal Scarpati: "Es un referente internacional en la doma singular con los caballos. Él no solamente va a participar, sino que va a dar algunos cursos o clínics, como se llaman ahora, después del congreso."

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Por su parte, Ruiz celebró la elección de Avilés para la quinta edición Equnexion. "Para nosotros es un orgullo y al final va mucho en la línea de la estrategia que estamos siguiendo en la celebración de congresos en nuestra ciudad. Cada vez tenemos un mayor crecimiento turístico y uno de nuestros objetivos, sobre todo, es el de desestacionalizar con este tipo de eventos, congresos profesionales de diferentes temáticas, entre ellas algunas muy singulares. Como es, en este caso, el de los caballos y todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, pero también el de las personas y el de nuestra salud. Por lo tanto, es un orgullo," destacó.