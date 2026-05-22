Daniel González y Javier Fernández-Font garantizan sus vocalías en la Cámara de Comercio de Avilés

Daniel González y Javier Fernández-Font, presidente y aspirante a la presidencia de la Cámara de Comercio, tienen garantizado su asiento como vocales en el pleno cameral.

En las candidatuas proclamadas por la Junta Electoral de la Cámara de Comercio, Daniel González, al frente de Digitec Inversiones, figura como representante ya electo del sector del Comercio de muebles, ferretería y asimilados, al ser en único candidato del gremio. Circunstancias casi idénticas que garantizan el asiento de Fernández-Font, al ser su empresa, Alusin Solar, junto a Astufeito, las dos únicas candidatas dentro del gremio de la Fabricación industrial.

El plenario de Avilés es de 37 miembros. El modelo de elección establece que dos tercios de los vocales (25) son elegidos por sufragio entre las empresas, clasificadas por sectores económicos. A ellos se suman representantes propuestos por las principales organizaciones empresariales, que deben cubrir al menos un 10% de los asientos, y un tercer grupo formado por empresas que destacan por su aportación económica voluntaria a la Cámara, que ocupan entre el 15% y el 23% del Pleno.

Noticias relacionadas

Los comicios para renovar el plenario de la Cámara de Comercio de Avilés se celebrarán, si nada cambia, el próximo 2 de junio. Tres días después, las juntas electorales procederán a la proclamación de los candidatos electos tras la verificación de los resultados. Una vez completado el proceso, los nuevos plenos deberán constituirse en un plazo máximo de 30 días. En esa sesión, se elegirá, mediante votación secreta, al presidente y a su comité ejecutivo, cuyas candidaturas deberán presentarse con al menos 24 horas de antelación.