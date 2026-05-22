Flores y premios para animar las compras en las tiendas de Avilés

Avilés celebra por tercer año consecutivo su campaña de dinamización comercial primaveral. Desde el lunes 1 de junio hasta el sábado 6, el municipio decorará sus principales vías y espacios emblemáticos con cerca de 4.000 flores y repartirá premios entre los clientes que realicen compras en el comercio local. La iniciativa, presentada por la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, ha sido diseñada en colaboración con la UCAYC, ACEA y la Asociación de comerciantes "Disfruta Carbayedo".

El funcionamiento de la campaña comercial es sencillo, pudiendo participar en ella cualquier persona que esté realizando una compra en un establecimiento minorista ubicado en las zonas comerciales de Avilés. Durante su desarrollo, dos personajes recorrerán los comercios de estas vías portando un saco lleno de vales con premios que ofrecer a las y los clientes de los mismos.

El importe de los vales será de 10, 15, 25 y 50 euros que las personas agraciadas podrán canjear en los establecimientos donde realizaron las compras. Estos negocios no necesitan realizar ningún trámite para adherirse a esta campaña. Asimismo, los dinamizadores irán siempre acompañados por una persona responsable que se encargará de indicar al comerciante los pasos que deberá seguir para cobrar el importe del premio.

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Cada vale podrá gastarse total o parcialmente, en una o varias compras, pero siempre en el establecimiento en el que le fue concedido. En ningún caso se entregará dinero en efectivo como cambio en el caso de no agotar el importe del vale en una compra.