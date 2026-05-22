El IES La Magdalena despide a Paloma Rodríguez sobre las tablas del Palacio Valdés en las Jornadas de Teatro Escolar

Las Jornadas de Teatro Escolar de Avilés contaron este jueves con una representación del grupo teatral del IES La Magdalena. La función lleva por título "¿Esto es una despedida?". "Se trata de una autoficción", describe Paloma Rodríguez, dramaturga y directora de este grupo teatral. Será la última función de Rodríguez al frente de este colectivo tras años y años al frente. ¿La razón? Su próxima jubilación como docente de Lengua y Literatura el 30 de junio.

La función, que llenó el teatro Palacio Valdés, cuenta con un elenco de 26 actores y actrices que dan un repaso a la comunidad educativa de un instituto, es decir, hablan del profesorado, alumnado y familias a partir de pequeños sketches, algunos ya representados en anteriores ocasiones. También hubo otras colaboraciones durante la función al margen de los veintiséis alumnos.

"Dejaré de ser la directora del grupo de teatro, eso sí, pero también puedo echar una mano", señaló Paloma Rodríguez, que fue la encargada de dinamizar la actividad teatral en el instituto de La Magdalena durante algo más de dos décadas, una labor que compagina con su actividad profesional en las aulas. La dirección musical de "¿Esto es una despedida?" viene de la mano de Paula Vicente. Y todo ello en unas jornadas que afrontan su trigésimo primera edición.

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Las jornadas concluirán la próxima semana con la cuarta y última función. Correrá a cargo del grupo teatral del colegio San Fernando, que se subirá al escenario del Palacio Valdés el próximo martes 26. El alumnado del San Fernando representará la obra "Explota Explota", bajo la dirección de Esteban Suárez Pandiello y Marina Peña Salazar.