Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El IES La Magdalena despide a Paloma Rodríguez sobre las tablas del Palacio Valdés en las Jornadas de Teatro Escolar

La dramaturga y directora del grupo teatral del IES La Magdalena se despide tras más de dos décadas al frente de la actividad escénica por su próxima jubilación

Un momento de la representación de los chavales del IES La Magdalena.

Un momento de la representación de los chavales del IES La Magdalena. / Iyana Domínguez

Illán García

Illán García

Avilés

Las Jornadas de Teatro Escolar de Avilés contaron este jueves con una representación del grupo teatral del IES La Magdalena. La función lleva por título "¿Esto es una despedida?". "Se trata de una autoficción", describe Paloma Rodríguez, dramaturga y directora de este grupo teatral. Será la última función de Rodríguez al frente de este colectivo tras años y años al frente. ¿La razón? Su próxima jubilación como docente de Lengua y Literatura el 30 de junio.

La función, que llenó el teatro Palacio Valdés, cuenta con un elenco de 26 actores y actrices que dan un repaso a la comunidad educativa de un instituto, es decir, hablan del profesorado, alumnado y familias a partir de pequeños sketches, algunos ya representados en anteriores ocasiones. También hubo otras colaboraciones durante la función al margen de los veintiséis alumnos.

"Dejaré de ser la directora del grupo de teatro, eso sí, pero también puedo echar una mano", señaló Paloma Rodríguez, que fue la encargada de dinamizar la actividad teatral en el instituto de La Magdalena durante algo más de dos décadas, una labor que compagina con su actividad profesional en las aulas. La dirección musical de "¿Esto es una despedida?" viene de la mano de Paula Vicente. Y todo ello en unas jornadas que afrontan su trigésimo primera edición.

Noticias relacionadas

Las jornadas concluirán la próxima semana con la cuarta y última función. Correrá a cargo del grupo teatral del colegio San Fernando, que se subirá al escenario del Palacio Valdés el próximo martes 26. El alumnado del San Fernando representará la obra "Explota Explota", bajo la dirección de Esteban Suárez Pandiello y Marina Peña Salazar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): 'Siempre que podía, presumía de ello
  3. Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras cruzaba en su bici por un paso de peatones en Avilés
  4. “¡Ha nacido Agustín!”: la historia del primer bebé nacido en el HUSA de Avilés
  5. Castrillón se pone en modo fiesta: todo a punto en Piedras Blancas para los festejos San Isidro
  6. El Puerto de Avilés detecta una limitación severa de suelo, con solo 12 hectáreas disponibles para crecer de inmediato
  7. Corvera derribará un edificio para crear la rotonda de Las Vegas y mejorar la seguridad vial
  8. Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad

El IES La Magdalena despide a Paloma Rodríguez sobre las tablas del Palacio Valdés en las Jornadas de Teatro Escolar

El IES La Magdalena despide a Paloma Rodríguez sobre las tablas del Palacio Valdés en las Jornadas de Teatro Escolar

Castrillón finaliza las obras de ampliación de la galería de la Mina de Arnao y "salva" la subvención europea

Castrillón finaliza las obras de ampliación de la galería de la Mina de Arnao y "salva" la subvención europea

La nueva área sanitaria con cabecera en Avilés genera recelo en el Occidente: "No solucionará las listas de espera ni la falta de especialistas"

La nueva área sanitaria con cabecera en Avilés genera recelo en el Occidente: "No solucionará las listas de espera ni la falta de especialistas"

Un premio que suena a concierto, David Bermúdez actúa en Avilés tras ganar el certamen del Rotary Club: "Estoy orgulloso de haberlo conseguido y muy agradecido"

La historia de Rafael Luis García y el Hospital San Agustín de Avilés: de examinar a los obreros que lo construyeron a entrar en la primera promoción de enfermeros y saludar al Rey

La historia de Rafael Luis García y el Hospital San Agustín de Avilés: de examinar a los obreros que lo construyeron a entrar en la primera promoción de enfermeros y saludar al Rey

Avilés se convierte en la casa de los mejores quesos y vinos de España: degustaciones y catas con aforo libre para disfrutar de estos manjares

Avilés se convierte en la casa de los mejores quesos y vinos de España: degustaciones y catas con aforo libre para disfrutar de estos manjares

El Ayuntamiento despide a 17 trabajadores jubilados en 2025: "Habéis sido parte fundamental en la transformación de Avilés"

El Ayuntamiento despide a 17 trabajadores jubilados en 2025: "Habéis sido parte fundamental en la transformación de Avilés"

La suerte sonríe a Corvera: la lotería nacional deja un primer premio en Los Campos

La suerte sonríe a Corvera: la lotería nacional deja un primer premio en Los Campos
Tracking Pixel Contents