La nueva área sanitaria con cabecera en Avilés genera recelo en el Occidente: "No solucionará las listas de espera ni la falta de especialistas"

"Toda la comarca de Avilés vive el HUSA con orgullo", afirmó Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, que reconoce emocionarse al comprobar el "orgullo" y el "sentimiento de pertenencia" de quienes han nacido en el Hospital San Agustín de Avilés. Lo dijo en el acto de celebración del 50.º aniversario del hospital cabecera del nuevo área sanitaria, la misma que ha incorporado a los municipios del Occidente asturiano antes vinculados a Jarrio. Esa decisión no convence a todos los regidores, que ven en la macroárea sanitaria I Occidente, con cabecera ahora en el San Agustín, una cierta "desafección" respecto a sus municipios. Así se evidenció en el acto celebrado este miércoles en el Niemeyer, al que estaban invitados los alcaldes de los concejos recién incorporados a la nueva área sanitaria, que a diferencia de los que representan a los municipios del área sanitaria anterior se mostraron "recelosos" con el HUSA.

"Ante el cambio de áreas sanitarias, desde Castropol entendemos que cualquier reorganización debe tener como objetivo principal mejorar la atención que reciben los ciudadanos y reforzar la calidad del sistema público de salud", subraya Francisco Javier Vinjoy, alcalde de Castropol, que cree que "para responder adecuadamente a las necesidades y demandas actuales, necesita contar con espacios y equipamientos modernos, además de recursos humanos competentes y altamente cualificados". "La población valora especialmente la cercanía de los recursos sanitarios, porque aporta seguridad y facilita una atención más próxima y humana, pero también es importante disponer de una buena conexión con hospitales de referencia y con profesionales de alta especialización capaces de dar respuesta a situaciones más complejas", reflexiona el regidor.

A su juicio, "una buena coordinación entre la atención sanitaria de proximidad y los recursos hospitalarios especializados es clave para garantizar una atención de calidad, eficaz y adaptada a las necesidades reales de la población". "El Hospital San Agustín cumple ahora 50 años siendo un referente de la sanidad pública asturiana y confiamos en que esta nueva organización contribuya a reforzar esa coordinación y a seguir mejorando la atención que reciben los vecinos y vecinas del Occidente", remata.

Por su parte, Estefanía González, alcaldesa de Villayón, apunta que "desde la Consejería de Salud siempre se nos insistió para justificar la fusión de áreas en que nuestro hospital de referencia seguiría siendo Jarrio; por tanto, no considero que el Hospital San Agustín pase a ser el hospital de referencia de los vecinos de Villayón". "Somos conscientes de que estamos acudiendo a Jarrio, se nos deriva a Avilés y finalmente acabamos en el HUCA. ¿Ventajas para los vecinos del noroccidente? Ninguna, solo inconvenientes. Así y todo, felicito al HUSA por su 50.º aniversario", comenta.

Francisco López, regidor de Santa Eulalia de Oscos, muestra más confianza en esta reorganización. "Jarrio seguirá siendo nuestro hospital de cabecera y tener el San Agustín como centro de referencia nos dará respaldo a todo el Noroccidente. Un área más grande y con más peso es siempre más atractiva para asentar profesionales sanitarios, retener talento, ofrecer más especialidades y facilitar un mejor acceso a tecnología puntera. Eso se traduce en mejores servicios para todos", indicó.

"Todo lo que nos indican es que será positivo para el área, aunque de momento no hemos tenido oportunidad de ver el resultado. Esperemos que así sea y ver qué va dando de sí la cosa. De momento no veo la preocupación de que vaya a ir a peor, esperemos que todo vaya a mejor", señala César Villabrille, alcalde de Taramundi. En la misma línea se pronuncia Clemente Martínez, regidor de San Tirso de Abres, que dice que "me parece que la línea marcada por la Consejería de Salud, reordenando y actualizando la organización es correcta, ya que llevaba mucho tiempo y se necesitan cambios para adaptarse a las nuevas circunstancias". Óscar Pérez, alcalde de Valdés, destaca que el HUSA "es un gran hospital, ya lleva años derivando algunas consultas como hospital de salud mental o dermatología".

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Por su parte, Rosana González critica que "el San Agustín es un hospital totalmente desconocido". "Como vecina del Occidente y como alcaldesa seguiré peleando para que el hospital de referencia de los coañeses siga siendo Jarrio", sentencia. Pedro Fernández, regidor de Tapia de Casariego, reconoce que "no he podido hacer uso aún del HUSA". "No tengo claro que el cambio vaya a solucionar los problemas de lista de espera y falta de especialistas que sufrimos en la actualidad en los hospitales comarcales como el de Jarrio. En una comarca eminentemente rural como es el Eo-Navia, el Hospital de Jarrio es un servicio básico para toda la población, que evita desplazamientos mayores a gente fundamentalmente mayor que igual no puede hacerlo", finaliza.