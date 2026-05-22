Pilar Prado, la auxiliar de enfermería que pintó el dibujo del Hospital San Agustín de Avilés que está dando la vuelta a España en boletos de lotería

El Hospital Universitario San Agustín viaja este fin de semana por toda España. Y lo hace en los boletos de la lotería nacional. Para celebrar los 50 años del centro hospitalario avilesino, Loterías y Apuestas del Estado le ha dedicado los billetes del sorteo de este sábado, en los que está impreso un dibujo en el que se reconoce perfectamente el complejo de Heros. Esta ilustración es obra de la artista avilesina Pilar Prado, que precisamente trabaja en el San Agustín como TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) desde hace tres décadas. "Es un orgullo que hayan elegido un trabajo mío", reconoce.

El dibujo, como explica Prado, no fue realizado "ex profeso" para los boletos, sino que tiene "tres o cuatro años". "Como el hospital es tan complejo por dentro y a los nuevos trabajadores les cuesta encontrar dónde están los sitios, se decidió hacer una guía para entregársela a los recién llegados. Una compañera, Montse Amor, que es jefa de sección en Contratación, me pidió que hiciese un dibujo para la portada. Eran las once de la mañana cuando me llamó, y lo traje hecho cuando viene a trabajar, a las tres", relata la artista, con una sonrisa de oreja a oreja.

Este año, cuando surgió la posibilidad de que el San Agustín protagonizase uno de los boletos del sorteo de la lotería nacional, en la gerencia del área sanitaria pensaron en ese dibujo en tonos ocres que "recibe" a los nuevos trabajadores como emblema. "Cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión. No solo porque sea mío, sino porque creo que también representa a todos los TCAE de este hospital, y para mí eso es una satisfacción muy grande", defiende Prado, que lleva pintando desde los 21 años, y que cedió desinteresadamente los derechos de la obra que ya ilustra los décimos.

Precisamente, esa afición, anterior incluso a su vida laboral en el hospital, le hizo presentarse al concurso de pintura organizado en el hospital por las bodas de plata, hace ahora 25 años. "Lo gané, y me hizo una alegría tremenda. Y no por el premio en metálico, que era una pasta, sino porque en aquella época, en la que las jerarquías dentro de los hospitales estaban tan marcadas y yo llevaba poco tiempo aquí trabajando, fue un orgullo que se lo llevase una auxiliar", relata la artista, que este año también fue la encargada de organizar el certamen pictórico infantil por las bodas de oro del centro hospitalario. "Fue una experiencia que me encantó, más que cuando lo gané yo. Había unos trabajos buenísimos. Hubiese premiado a todos los niños", confiesa.

Además del dibujo que ilustra el boleto de la lotería nacional, Prado también es autora del mural que decora las urgencias pediátricas del San Agustín. "Ese trabajo lo fui haciendo poco a poco. Me iban cubriendo compañeras y yo me iba escapando a ir haciendo cachinos", recuerda de un trabajo que, después, recibió un reconocimiento internacional. "Una médica lo llevó en un póster a un congreso y fue seleccionado en un concurso sobre cómo hacer más agradables los espacios hospitalarios", apunta sobre otro trabajo cedido desinteresadamente por esta artista, natural de Valliniello y cuya obra pictórica gira en torno al paisaje industrial. "Soy hija y hermana de productores de Ensidesa. Es lo que siempre vi, chimeneas", delata.

Más allá del dibujo y la organización del certamen de pintura, Prado ha trabajado activamente en la organización y celebración de los actos del 50.º aniversario del hospital. "Para mí el hospital ha sido una segunda familia. He encontrado amigos en la vida laboral, que es algo muy difícil; he visto cómo ha ido evolucionando todo y, en definitiva, he sido muy feliz", reconoce la sanitaria, que confiesa que la pintura ha hecho contrapeso en su vida laboral y viceversa. "Hay veces que salgo de aquí, de ver desgracias, y llego a mi estudio, cierro la puerta y se me olvida todo; pero por otra parte, también es cierto que el arte es algo muy individual, y que alguien aquí te diga 'muchas gracias' o te recuerde por la calle tras haberle atendido, también es muy reconfortante", reflexiona la mujer que ha hecho que las bodas de oro del San Agustín recorran toda España a bordo de un boleto de lotería.