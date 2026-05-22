El Plan Estratégico del Puerto de Avilés busca afianzar los muelles locales como referente nacional: “Cada kilómetro cuadrado de más es oro para nosotros”
Los expertos destacan que la aspiración de la institución debe ser la modernización operativa y organizativa de la entidad portuaria
La Autoridad Portuaria de Avilés presentó este viernes el Plan Estratégico del Puerto de Avilés 2030-2040, aprobado el pasado 22 de marzo, en un acto celebrado en las oficinas de la institución presidida por Santiago Rodríguez Vega. La jornada giró en torno a una mesa redonda moderada por Ana Ulloa, responsable de la redacción del documento estratégico que marcará el rumbo del puerto durante las próximas décadas.
Estela Álvarez Campelo, la jefa del Departamento de Dominio Público, se encargó de presentar la intendencia del Plan Estratégico. Destacó la labor llevada a cabo durante el proceso de redacción del documento: entrevistas realizadas, proyectos presentados, tareas... Álvarez Campelo destacó el objetivo planteado: la calidad industrial de la institución. Esto fue justo antes de la mesa redonda que organizó Ulloa.
Ulloa compartió debate con Ramón Muñoz-Calero, director del Puerto de Avilés, quien subrayó durante su intervención la necesidad de ampliar la capacidad de la infraestructura portuaria. “Cada kilómetro cuadrado de más para nosotros es oro”, afirmó, aludiendo a la importancia del crecimiento físico del recinto para sostener su actividad futura.
En el encuentro participaron también Álvaro Rodríguez Dapena, representante de Puertos del Estado y veterano del sector portuario, según destacó la propia moderadora; María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade); y Cristina Fanjul, representante del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).
Durante más de hora y media de debate, los participantes analizaron los principales ejes del nuevo plan estratégico del Puerto de Avilés, concebido para reforzar el papel del puerto como motor económico, industrial y territorial. Según explicó Ulloa, el documento establece las prioridades y líneas de actuación orientadas a impulsar la modernización operativa y organizativa, incrementar su aportación al desarrollo socioeconómico del entorno y consolidarlo como una infraestructura innovadora, resiliente y preparada para acompañar la transformación industrial.
La discusión se articuló alrededor de los tres grandes pilares del plan: “Crecimiento sostenible”, “Desarrollo y cohesión territorial” y “Competitividad organizativa”, considerados los fundamentos sobre los que se apoyará la estrategia del Puerto de Avilés con horizonte en 2040.
Tanto María Calvo como Cristina Fanjul pusieron el acento en el perfil industrial e innovador del Puerto de Avilés y coincidieron en señalar que la aspiración de la institución debe ser consolidarse como una referencia nacional dentro del sistema portuario y empresarial.
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