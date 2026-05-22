El PSOE responde a las acusaciones del PP sobre su gestión en Avilés: "Han emprendido una campaña permanente contra toda iniciativa que suponga proyección para la ciudad"
"Es irresponsable intentar sembrar dudas sobre el funcionamiento de la administración mediante insinuaciones genéricas que no van acompañadas de ninguna prueba de irregularidad", afirma el gobierno local
El PSOE responde las acusaciones del PP, que denuncia que el Ayuntamiento de Avilés cede suelo público de manera gratuita a entidades locales que, después, lo comercializan en la organización de eventos. "La contratación y los expedientes relacionados con la utilización de espacios públicos se tramitan conforme a la legalidad vigente, cuentan con sus correspondientes informes técnicos y jurídicos y son sometidos a los mecanismos de control y fiscalización establecidos por las administraciones públicas", defienden los socialistas.
Desde el gobierno local argumentan que "la exención en la utilización de espacios públicos se regula en la ordenanza fiscal número 206, aprobada por mayoría del pleno municipal", y que "este artículo se incorporó para facilitar el desarrollo de actividades culturales, sociales, deportivas, vecinales y religiosas de la ciudad". "¿Qué propone el Partido Popular? ¿Propone eliminar esta posibilidad? Porque suprimir este artículo de la ordenanza afectaría a todas las entidades que desarrollan actividades fundamentales para la ciudad, especialmente entidades vecinales, sociales, culturales, de festejos, deportivas, o religiosas que con gran esfuerzo, dificultad y de forma altruista organizan eventos y fiestas en Avilés que tienen un coste económico para dichas entidades", señalan.
"Avilés no puede competir con los grandes presupuestos de otras ciudades en la organización de grandes eventos. Por ello, Avilés aporta recursos propios que le permite consolidarse como una ciudad atractiva para la organización de grandes eventos en la ciudad. Si hoy Avilés está presente en los grandes circuitos de eventos del país, y es atractiva para la celebración de conciertos multitudinarios que responden al interés general de la ciudad, es por la suma del trabajo y esfuerzo de muchas personas y entidades de la ciudad", explican desde el PSOE, que aseguran que "este Gobierno municipal seguirá trabajando con rigor, responsabilidad y absoluta transparencia, centrado en la gestión y en la defensa de los intereses de Avilés frente al ruido político y las campañas de confrontación": "Es irresponsable intentar sembrar dudas sobre el funcionamiento de la administración mediante insinuaciones genéricas que no van acompañadas de ninguna prueba de irregularidad".
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