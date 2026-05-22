El Puerto de Avilés cosecha el apoyo del Gobierno de España y del Principado para hacerse con el suelo de las antiguas Baterías

La Autoridad Portuaria de Avilés logró este viernes -en la presentación de su Plan Estratégico para la década que va de 2030 a 2040- el apoyo unánime tanto de la administración central como de la autonómica para su proyecto de ampliación a partir de la adquisición del suelo liberado de las antiguas Baterías de coque. La delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, la socialista Adriana Lastra, trasladó en su intervención el “respaldo a la vocación industrial y transformadora del Puerto de Avilés” “en nombre del Gobierno de España” y es que, según señaló, la institución portuaria local actúa con “responsabilidad” “como agente dinamizador del presente y futuro de Asturias”. Después de decir esto, redondeó su intervención: “Enhorabuena al presidente del Puerto, querido Santiago Rodríguez Vega, a su equipo y a todas las personas que participan en este proceso para reforzar la estrategia del Puerto de Avilés y su compromiso con el desarrollo de la región”.

El otro apoyo oficial -verbalizado en el discurso de cierre de la jornada que se desarrolló en el salón de actos de la Autoridad Portuaria- vino del propio presidente del Principado, del también socialista Adrián Barbón. Empezó diciendo: “No puede quedar ninguna duda de que el Puerto de Avilés tiene que ser, por derecho propio, uno de los grandes puertos del Cantábrico”. Y añadió: “Sabemos que esta ciudad, o más en propiedad, que esta comarca, ha sabido reinventarse”. Y continuó: “Apoyamos el proyecto de ampliación de la superficie del Puerto. Pedimos que ajusten los precios de forma que esa negociación llegue, nunca mejor dicho, a buen puerto. Somos conscientes de que se trata de una localización privilegiada, estamos seguros de la capacidad y competencia del Puerto para sacarle partido. Baterías es un planteamiento de interés general. No nos hallamos ante una jugada de regate corto, estamos ante una decisión que va a condicionar el futuro de Avilés, de la comarca y de la industria asturiana durante las próximas décadas”. Y concluyó: “En el destino de estos terrenos nos jugamos el porvenir de la comarca. Ante esta certeza, la indiferencia sería una frivolidad y yo, desde luego, no la voy a ponderar”.

Estos dos apoyos oficiales se presentan como un espaldarazo ante la inmobiliaria pública Sociedad Española de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial (Sepides), que el pasado día 1 de abril hizo público que, tras haber finalizado el plazo para la presentación de manifestaciones de interés por el suelo de la antigua coquería avilesina, había recibido comunicación para hacerse con ese suelo, aunque no concretó ni de dónde habían llegado, ni cuál es su procedencia. Consideraba este dato “confidencial”.

El presidente del Puerto

Santiago Rodríguez Vega, el presidente de la Autoridad Portuaria avilesina y, ayer, anfitrión de la fiesta de Plan Estratégico local, hizo balance del trabajo que ha llevado a cabo al frente de la institución local para llegar a presentar el documento que va a regir el camino de la institución que preside en los próximos años. Dijo: “este es un puerto rentable económicamente hablando; solvente desde el punto de vista financiero. Y esta es una realidad tan importante como para permitirnos afrontar proyectos en el futuro”.

Santiago Rodríguez Vega, este viernes, durante su intervención en la presentación del Plan Estratégico del Puerto / Luisma Murias

El futuro fue el hilo que unificó toda la jornada que iba a ser para presentar la estrategia de porvenir -el consejo de Administración la aprobó este marzo pasado-, pero que al final quedó para celebrar el camino expedito más cercano: crecer en el suelo que sirvió para fabricar el combustible de la gran industria: el carbón destilado.

“Tenemos capacidad económica para afrontar la compra y urbanización del suelo de Baterías”, reconoció Rodríguez Vega. “Tenemos capacidad económica para afrontar la operación e, insisto, además, para llegar a un acuerdo con Sepides en términos de precios de mercado”, añadió antes de aclarar: “No estoy hablando de precios que se basen en costes soportados por ellos, estamos hablando de costes de mercado: podemos comprar y urbanizar ese suelo. Al servicio de nuevas industrias, el puerto es un factor de localización. Ese suelo tiene una diferencia importante con otros suelos industriales especialmente por estar próximo al Puerto”.

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La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también dio su punto de vista sobre el Plan Estratégico, en general, y el proyecto de crecimiento por el suelo liberado Baterías: “La intención de la Autoridad Portuaria de Avilés de adquirir estos terrenos reafirma su compromiso con el futuro industrial de la ciudad”, dijo. “Debemos tener muy presente que estamos ante un suelo muy importante para Avilés. Somos una ciudad que no dispone de grandes bolsas de suelo industrial por lo que su buen aprovechamiento es fundamental para nuestro futuro. En ese sentido seremos muy exigentes con el destino del suelo y su transformación en empleos de calidad. Por ello es muy importante que el Puerto defina un plan de comercialización ambicioso, que además detalle las actividades prioritarias que deben desarrollarse en este suelo, siempre de acuerdo a los objetivos de la ciudad de impulsar nuevos proyectos industriales de alto valor añadido, con gran capacidad de innovación, porque ese es el ecosistema en el que estamos”.