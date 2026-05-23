Esther Llamazares, portavoz del Grupo Municipal del PP: "Avilés no necesita lavados de cara, sino volver a ser una ciudad productiva"

Esther Llamazares fue elegida concejala del PP en las elecciones de 2015. Cuatro años después se presentó como candidata a la Alcaldía de Avilés y su formación obtuvo cuatro concejales. Volvió a ser candidata en las elecciones de mayo de 2023, en las que obtuvo 9 concejales. Desde julio de ese año es diputada nacional del PP. Es crítica con el acuerdo de gobierno local y no despeja ninguna incógnita sobre su futuro político. «Mi pasión es Avilés y ahí voy a trabajar siempre: desde el gobierno, la oposición o desde la empresa privada», dice.

-Cumplidos tres años de legislatura toca hacer balance. ¿Qué Avilés observa usted ?

-Hemos retrocedido en muchos aspectos. A este gobierno le han salvado los fondos europeos. Aun así, ni creemos que sea lo más adecuado en las cuestiones en las que los han utilizado, pero desde luego la forma en que se están gestionando, no. Y vemos un gobierno que ha necesitado pactar, y en ese pacto no sabemos quién arrastra a quién, pero desde luego el resultado es francamente negativo.

-¿En qué sentido?

-Se están metiendo en debates y en problemas que ni afectan ni favorecen a los avilesinos. Están empleando recursos públicos donde nadie les está demandando esa necesidad y luego lo que tiene que ver con la gestión de la ciudad está todo parado, vamos a cada ejercicio electoral con los mismos proyectos. Empezamos este mandato, el anterior y el anterior con la eliminación de barrera ferroviaria, tan importante para la ciudad, y ya vemos que se va a quedar en nada. La Alcaldesa dice ahora que van a pedir a Adif una solución intermedia y eso ya lo llevábamos nosotros en el programa de 2019 y de 2023. Avilés no necesita más lavados de cara, necesita es volver a ser una ciudad productiva.

-¿Le preocupa la situación de la industria en esta comarca?

-Nuestra defensa de la industria es clara, pero también del sector comercial y el sector hostelero en el centro de la ciudad es fundamental.

-¿Qué necesita Avilés?

-Avilés lleva con 43 años de gobiernos socialistas y lo único que han hecho bien es crear sus propios cortijos, sus redes clientelares, que son las que ocupan históricamente la ciudad. Han cerrado Avilés, la han hecho una ciudad pequeñita al margen del resto. Se coopera, sí, aparecen en proyectos internacionales que nadie sabe lo que representan ni realmente en qué revierten para la ciudad. Pero no abren esta ciudad a otros municipios asturianos, ni nacionales. No hay una cooperación entre ayuntamientos. Decía también la alcaldesa el otro día que Nebrija ha puesto a Avilés en el mapa. Es demoledor porque si ha sido Nebrija la que pone a Avilés en el mapa que se hagan ver sus políticas.

-¿El presupuesto de este año es el presupuesto que Avilés necesita?

-Se han inventado un plan de barrios con el que están pagando una campaña electoral anticipada con cargo al presupuesto municipal. Es un plan, además, contratado externamente, que han hecho para engañar a los ciudadanos. Hablan de 92 millones de euros, una inversión a 2031 con un batiburrillo de cosas, de fondos europeos que ya están ejecutados, de actividades ya hechas, de cosas de difícil concreción. Están utilizando el dinero público para una gestión de partido, como hacen de costumbre, engañando a los ciudadanos y utilizando las entidades. Las modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio son incontables. No hay transparencia en nada y engañan a todo el mundo. Es preocupante esta forma de gestionar.

-Las empresas de la comarca se quedan fuera de los fondos de descarbonización…

-La transición verde de esta forma que se ha planteado desde el gobierno de España está haciendo un daño terrible a nuestras empresas.Tenemos empresas como Asturiana de Zinc, que siguen siendo punteras, pero que también han hecho público cuáles son sus principales problemas. Y tenemos un problema importantísimo con la energía. Por un lado, se pretende pasar a energías limpias electrificando, pero resulta que se ha legislado sin tener, lógicamente, los recursos adecuados. Y estamos en una situación crítica.

-¿Cuál sería para usted un buen planteamiento para Baterías?

-Nosotros no negamos en ningún momento que el puerto necesita crecer. El problema es cómo se quiere crecer de repente y con qué planteamiento. Baterías nació como suelo industrial. Se hizo una modificación del plan que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos y lógicamente se hizo un planteamiento como zona industrial. Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. El hecho de que Baterías esté o pase a estar ese suelo bajo la titularidad del puerto implica que pasa a ser un suelo logístico portuario. Y eso implica toda actividad que se desarrolle tiene que tener una vinculación directa con la actividad portuaria. ¿Qué sucede? Pues que descarta otro tipo de empresas a priori. Y también la posibilidad de vender su suelo industrial a la industria, porque la tramitación nunca sería la venta de parcelas sino a través de concesiones.

-¿Cuál es, pues, la idea óptima para desarrollar ese ámbito?

-Aparecieron con un proyecto de Baterías que era importantísimo y todo iba a estar extraordinariamente dirigido por Sepides. Empezamos con una primera interrupción con una sospecha sobre dirigentes del PSOE, y a partir de ahí, ya se instaló la opacidad. Y un día te vas a la cama y al otro te encuentras en los medios que el Puerto de Avilés se va a hacer con el suelo de Baterías. Y, entonces, ya cambia un proyecto de ciudad de la noche a la mañana. Sin explicaciones. Sin poder responder a muchas de nuestras preguntas.

-¿Qué margen le queda al Ayuntamiento para decidir ahí?

-Poco o ninguno. Pero hay una parte que es muy complicada y es que el puerto tiene un problema de calado importante y no está solo en el mundo, tiene que competir. Con el calad actual, no puede recibir buques mayores ni aumentar sus tráficos. Pero a mayores tiene otro problema que es con los dragados. Y luego el hecho de que Baterías no está en fachada marítima implica unos tráficos. Es decir, si queremos seguir pensando que esto es para aumentar el tráfico portuario, tiene que haber un traslado de mercancías en un sentido y en el otro. Lo lógico es que si esto estuviese en una fachada marítima tendría sentido, pero realmente la distancia que tenemos entre puerto y Baterías genera un movimiento de tráfico.

-Correcto. ¿Cuál es, pues, su propuesta?

-El puerto no está en condiciones de garantizar que esas inversiones se vayan a producir y tampoco, o por lo menos la información que nos han facilitado hasta el momento, no contaban con manifestaciones de interés de ningún tipo de industria logístico-portuaria más allá de las que están en la ciudad, en la comarca. Creo que lo más adecuado, y esa es la parte que estamos explorando, con la información que tenemos, que Baterías tiene que ser lo que tiene que ser, y sí que podríamos entender que el Puerto tuviese la necesidad de disponer de algún espacio en ese suelo, pero que haya ese uso mixto; la titularidad, lógicamente, que sea suelo industrial, y que el puerto tenga una cobertura de sus necesidades.

-¿No les convence que el Puerto sea el único propietario del suelo?

-Esta operación planteada sin números, sin saber lo que ha hecho Sepides, sin saber en qué condiciones estamos para competir con otros puertos, genera muchísimas más dudas que certezas. Creo que aquí no tiene que ser todo a las bravas,lo que habrá que buscar es lo mejor para el Puerto y, sobre todo, para el conjunto de la ciudad. Cuando se gobierna una ciudad no se puede estar mirando en ese cortoplacismo.

-Otra cuestión en la que están haciendo especial hincapié es en los informes de la Sindicatura, ¿qué observan en la rendición de cuentas en el Ayuntamiento?

-Han dejado Avilés como una isla para cumplimiento legal. Venimos denunciando desde 2019 la opacidad, el oscurantismo, la falta de claridad, la ocultación de expedientes, el desaguisado que tiene con los contratos menores. Y llegó un momento en que todas estas cosas las puso de manifiesto la Sindicatura de Cuentas en su evaluación de 2022, cosa que no gustó, y que llevó a la Alcaldesa de Avilés y al secretario general del PSOE de Avilés a comportarse como unos auténticos autócratas. Entendieron que ir a rendir cuentas a la Junta era arrodillarse, eso lo dijo el vicesecretario de Organización del Partido Socialista, el señor Huerga, avilesino de pro. Minimizaron el impacto de ese informe y a la Alcaldesa se le puso en el moño que no tenía que dar cuentas a nadie y no las da.

-¿Y qué ha sucedido en 2024?

-Dice Raquel Ruiz, la concejala de Hacienda, que tuvimos muchos problemas de personal, y cada vez que hay un problema acaba siendo del personal. O faltan o no hay técnicos de ese ámbito.

-¿Qué valoración realiza de esta etapa de su grupo municipal?

-Pues estoy súper contenta, hicimos una candidatura en la que venimos todos del mundo privado, viendo las necesidades que hay en el propio Ayuntamiento, de gestión, de programas y observando cómo se pueden mejorar los servicios.

-¿Qué le ha aportado esta etapa en el Congreso para el ámbito municipal?

-Se aprende en el momento que sales de casa y yo estoy aprendiendo día a día de lo que más me gusta en la vida, pero dentro de ese contexto veo que es una legislatura absolutamente perdida legislativamente y políticamente. La visión nacional afecta a lo municipal en la medida que ves por qué se decide y cómo se van decidiendo según qué cosas y que hay posibilidades de trabajar para los territorios desde las comisiones.

-Con todo ese bagaje, ¿se ve otros cuatro años como portavoz de su grupo municipal en Avilés?

-Primero es algo que el partido determinará . Yo soy la persona más despreocupada del mundo, nunca pregunto. Quizá no tenga ese perfil de estar haciendo cálculos de mi vida política. Siempre digo que en política en un momento determinado eres más útil en unas cosas y en otras hay perfiles distintos para saber qué hacer y eso se tiene que poner a nivel de partido. Mi pasión es Avilés y por Avilés voy a trabajar siempre, en la oposición, en el gobierno, en mi empresa o en una ONG que también estuve. Entonces no estoy preocupada por quién va a estar en qué sitio.

-¿Qué les dice a los compañeros en el Congreso cuando habla de Avilés? ¿Le convence eso de que la ciudad está más de moda que nunca??

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-Pues mira, primero que es mentira. Avilés, lo he dicho muchísimas veces, es la ciudad, en su tamaño, más bonita que conozco, sin ninguna duda. Es una ciudad preciosa, es mi ciudad. A mí no me sobra la industria para nada, al contrario, pero no tenemos que compararnos con nadie. Si tú no te das cuenta que te has engordado 60 kilos, difícilmente vas a poder adelgazar. Si no sé cuáles son mis debilidades, difícil corregirlas. Y en eso en Avilés tenemos un problema serio. O morimos de éxito o morimos de pena, no hay intermedio.