Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga

El hijo del empresario avilesino estaba casado, tenía dos hijos pequeños y residía en Alicante

El Tanatorio de Avilés

El Tanatorio de Avilés

S. F.

Avilés

Manuel Menéndez Gutiérrez "Manu", hijo del conocido empresario avilesino Manolo Egocheaga, falleció este sábado en su domicilio de Alicante. Menéndez Gutiérrez, que trabajaba en el sector la construcción, se fue a dormir, pero “no se levantó”, se lamentan los más allegados. Presumen que fue un infarto lo que acabó con sus días en el mundo. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños.

La familia más cercana cogió carretera en dirección a la capital valenciana para hacerse cargo de los restos mortales. La fecha del funeral queda pendiente, precisamente, de estos movimientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): 'Siempre que podía, presumía de ello
  3. Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras cruzaba en su bici por un paso de peatones en Avilés
  4. “¡Ha nacido Agustín!”: la historia del primer bebé nacido en el HUSA de Avilés
  5. El Puerto de Avilés detecta una limitación severa de suelo, con solo 12 hectáreas disponibles para crecer de inmediato
  6. Corvera derribará un edificio para crear la rotonda de Las Vegas y mejorar la seguridad vial
  7. Santa Apolonia en Avilés se transformará con 46 nuevas viviendas y mejora urbana
  8. La rápida actuación de una empleada frustra un robo violento en un estanco de Avilés

Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga

Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga

Las estrellas dan la salvación al Avilés: empate blanquiazul en Pontevedra que da la permanencia a los asturianos

Las estrellas dan la salvación al Avilés: empate blanquiazul en Pontevedra que da la permanencia a los asturianos

Santamaría y Bautista le dan la salvación al Real Avilés (2-2)

Santamaría y Bautista le dan la salvación al Real Avilés (2-2)

La Feria del Queso y el Vino de Avilés se hace grande: "Cuando cerramos, la gente no se quería marchar"

La Feria del Queso y el Vino de Avilés se hace grande: "Cuando cerramos, la gente no se quería marchar"

Grave suceso en Luanco: un italiano "fuera de sí" trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca

Grave suceso en Luanco: un italiano "fuera de sí" trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca

Pontevedra se tiñe de blanquiazul para acoger a la marea de aficionados del Avilés: "Solo podemos pensar en ganar, no queremos depender de nadie"

Pontevedra se tiñe de blanquiazul para acoger a la marea de aficionados del Avilés: "Solo podemos pensar en ganar, no queremos depender de nadie"

El próximo Fifty-Fifty de música y poesía cierra el verano cultural de Avilés

El próximo Fifty-Fifty de música y poesía cierra el verano cultural de Avilés

Las borrascas, gran amenaza para la Peñona de Salinas: "Este año hubo seis temporales con olas de más de cinco metros"

Las borrascas, gran amenaza para la Peñona de Salinas: "Este año hubo seis temporales con olas de más de cinco metros"
Tracking Pixel Contents