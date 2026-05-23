Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga

Manuel Menéndez Gutiérrez "Manu", hijo del conocido empresario avilesino Manolo Egocheaga, falleció este sábado en su domicilio de Alicante. Menéndez Gutiérrez, que trabajaba en el sector la construcción, se fue a dormir, pero “no se levantó”, se lamentan los más allegados. Presumen que fue un infarto lo que acabó con sus días en el mundo. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños.

La familia más cercana cogió carretera en dirección a la capital valenciana para hacerse cargo de los restos mortales. La fecha del funeral queda pendiente, precisamente, de estos movimientos.