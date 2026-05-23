Grave suceso en Luanco: un italiano "fuera de sí" trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca

Grave suceso en Luanco. Un hombre de nacionalidad italiana ha sido trasladado al hospital en ambulancia tras caer desplomado en parada cardiorespiratoria después de tratar de agredir a una patrulla de la Policía Local cuando estaba "fuera de sí".

Según ha podido saber este periódico, los hechos tuvieron lugar pasadas las 17.30 horas de la tarde. Fue entonces cuando la Policía Local recibió aviso de que había un hombre pegando voces y montando escándalo en la calle Joaquín García Morán. Hasta allí se trasladó una patrulla, que fue recibida a golpes por el individuo, visiblemente alterado, según testigos. Fue justo en ese momento cuando, por causas que aún se desconocen, el hombre cayó desplomado, entrando en parada cardiorespiratoria.

Los primeros en tratar de prestarle asistencia fueron los propios agentes a los que el individuo trataba de agredir, que además pidieron refuerzos. Así, hasta la zona, muy próxima al polideportivo de la capital gozoniega, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia y una UVI Móvil. Fue esta última la que acabó por trasladar al hombre al hospital.

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El agresor es un hombre de nacionalidad italiana "de unos 40 años de edad". Varios testigos consultados aseguraron que nadie le conocía ni sabía qué hacía en Luanco, una villa que triplica su población durante el verano, pero que a estas alturas del año suele ser un remanso de tranquilidad; una tranquilidad que este sábado se vio interrumpida por un escandaloso suceso.