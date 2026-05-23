El próximo Fifty-Fifty de música y poesía cierra el verano cultural de Avilés
La saxofonista Irene Reig abrirá el festival con su nuevo cuarteto, explorando la vertiente más lírica de la creadora catalana
S. F.
El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía ya tiene fechas para su sexta edición. El encuentro cultural avilesino se celebrará del 24 al 27 de septiembre y pondrá el broche final a la programación veraniega de la ciudad con actividades repartidas entre el teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural y el Conservatorio Julián Orbón.
La organización ultima todavía el conjunto de la programación, aunque ya ha confirmado el concierto inaugural: la saxofonista Irene Reig abrirá el festival al frente de su nuevo cuarteto el próximo día 24 de septiembre en el club de la Factoría Cultural.
La formación de Reig la integran Pau Sala al contrabajo, Andreu Pitarch a la batería y Xavi Torres al piano. El proyecto explora la vertiente más lírica de la creadora catalana, con un repertorio centrado en la expresividad de sus saxos, la improvisación y unas composiciones marcadas por influencias jazzísticas contemporáneas.
Reig ha desarrollado su trayectoria en escenarios y festivales internacionales como Jamboree Jazz Club, X-Jazz Berlin, el Festival de Jazz de Vitoria, JazzMadrid, el Trondheim Jazz Festival o el Grachtenfestival de Ámsterdam. Además, ha compartido escenario con figuras del género como Maria Schneider, Perico Sambeat, Dick Oatts y John Swana, con quien grabó su primer álbum, “Views”.
Tras la publicación de “Decisió i Coratge”, la saxofonista llegará a Avilés con una propuesta concebida para un formato más íntimo y orientada a consolidar una voz artística propia.
La imagen oficial de esta edición lleva la firma del diseñador asturiano Rafael García Barrero. El cartel mantiene la identidad visual del festival, reivindica sus objetivos de paridad artística y de género e incorpora además un guiño al poeta asturiano Ángel González a través de unos versos de su poema “La Trompeta (Louis Armstrong)”.
Un festival singular
Desde su nacimiento en 2021, el Fifty-Fifty ha defendido un modelo basado en la combinación de jazz y poesía, la igualdad de género, la proyección internacional y el diálogo entre artistas emergentes y figuras consolidadas.
Por sus escenarios han pasado ya más de 200 creadores, entre ellos José Sacristán, Paco Ibáñez, Lakecia Benjamin, Jorge Pardo, Theo Croker, Pedro Guerra, Benjamín Prado, Elvira Sastre, Manuel Rivas, Antonio Lucas o Xuan Bello.
El festival forma parte de Plataforma Jazz España y cuenta con el reconocimiento del Sello de Calidad de la Asociación Europea de Festivales (EFA).
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