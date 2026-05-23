Puesta a punto de la muralla de Avilés antes del verano
A. F. V.
La muralla de Avilés se pone a punto para la temporada de verano. Operarios contratados por el Ayuntamiento han realizado labores de desherbado y limpieza, sellado de huecos de raíces para pervenir rebrotes y tratamientos con fungicida en la defensa avilesina, uno de los atractivos turísticos de la ciudad desde que fuese "descubierta" el año pasado.
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