Puesta a punto de la muralla de Avilés antes del verano

La muralla de Avilés se pone a punto para la temporada de verano. Operarios contratados por el Ayuntamiento han realizado labores de desherbado y limpieza, sellado de huecos de raíces para pervenir rebrotes y tratamientos con fungicida en la defensa avilesina, uno de los atractivos turísticos de la ciudad desde que fuese "descubierta" el año pasado.