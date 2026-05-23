Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Puesta a punto de la muralla de Avilés antes del verano

Labores de limpieza en la muralla de Avilés

Labores de limpieza en la muralla de Avilés / C. J.

A. F. V.

La muralla de Avilés se pone a punto para la temporada de verano. Operarios contratados por el Ayuntamiento han realizado labores de desherbado y limpieza, sellado de huecos de raíces para pervenir rebrotes y tratamientos con fungicida en la defensa avilesina, uno de los atractivos turísticos de la ciudad desde que fuese "descubierta" el año pasado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): 'Siempre que podía, presumía de ello
  3. Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras cruzaba en su bici por un paso de peatones en Avilés
  4. “¡Ha nacido Agustín!”: la historia del primer bebé nacido en el HUSA de Avilés
  5. El Puerto de Avilés detecta una limitación severa de suelo, con solo 12 hectáreas disponibles para crecer de inmediato
  6. Corvera derribará un edificio para crear la rotonda de Las Vegas y mejorar la seguridad vial
  7. Santa Apolonia en Avilés se transformará con 46 nuevas viviendas y mejora urbana
  8. La rápida actuación de una empleada frustra un robo violento en un estanco de Avilés

Puesta a punto de la muralla de Avilés antes del verano

Puesta a punto de la muralla de Avilés antes del verano

Radiografía del mercado inmobiliario de Castrillón: el precio de la vivienda se dispara un 17%, alquileres por las nubes y cada vez más capital extranjero

Radiografía del mercado inmobiliario de Castrillón: el precio de la vivienda se dispara un 17%, alquileres por las nubes y cada vez más capital extranjero

Los partos del San Agustín de Avilés son ahora menos numerosos, pero más complejos: "Son mujeres de mayor edad y con mayores patologías asociadas"

Los partos del San Agustín de Avilés son ahora menos numerosos, pero más complejos: "Son mujeres de mayor edad y con mayores patologías asociadas"

El congreso ecuestre organizado por Juan Ramón Lucas se celebrará en Avilés este año

El congreso ecuestre organizado por Juan Ramón Lucas se celebrará en Avilés este año

Avilés empuja por la salvación blanquiazul: "Fuera de casa siempre rendimos"

Avilés empuja por la salvación blanquiazul: "Fuera de casa siempre rendimos"

Esther Llamazares, portavoz del Grupo Municipal del PP: "Avilés no necesita lavados de cara, sino volver a ser una ciudad productiva"

Esther Llamazares, portavoz del Grupo Municipal del PP: "Avilés no necesita lavados de cara, sino volver a ser una ciudad productiva"

Los funcionarios de Castrillón celebran a Santa Rita

Los funcionarios de Castrillón celebran a Santa Rita

La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino

La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino
Tracking Pixel Contents