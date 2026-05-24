Avilés abraza la migración en el parque del Muelle: "Para poder mejorar la vida de los africanos"

La idea del mercadillo de Afriavilés es sencilla: “sacar dinero para poder seguir ayudando”. Al otro lado del mostrador está Helena Herrero, una de las fundadoras de la Red de Apoyo a las Personas Migrantes, que es un colectivo que está formado por abogados, por trabajadores sociales, por enfermeras… Todos “para mejorar la vida de los africanos en Avilés”, continúa Herrero que recuerda que la primera actividad que organizó la Red incipiente fue en 2009. “Éramos tres y ahora somos más de cien personas”, resume con satisfacción.

El Día de África se celebra cada 25 de mayo. “El domingo anterior a ese día montamos este mercadillo”, cuenta Lucía García, de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa). Se refiere a dos filas de mesas dispuestas en paralelo en el paseo del parque del Muelle que ofertan “las donaciones que nos han hecho”, apunta Herrero. De uno a diez euros. “No recibimos subvenciones, todo lo que sacamos lo empleamos en mantener la colaboración”, apunta Herrero, que posa junto Charito Cabrera.

Hay sombreros, juegos de mesa, ropa colgada en los burros. Ahí, justamente ahí, está Carmen Avovo. Vive en Los Campos, en Corvera, pero viene de Guinea Ecuatorial. Está mirando ropa mientras sus hijos Alejandro, Héctor y Jéssica corren por medio del parque. “Estuvimos nueve meses en Galicia y llevamos el mismo tiempo en Asturias: aquí estamos muy bien”, diagnostica.

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Los más pequeños están bajo una carpa, escuchan cuentos, juegan entre todos, escapan del calor bajo la mirada atenta de los padres. Y, justo al lado, están los representantes del colectivo Cambalache. “Somos un grupo político, una librería, una editorial…”, apunta Pablo Fierro, que está acompañado por Eva Martínez y Óscar Ivars. Sobre la mesa hay libros de Malcolm X, se analiza el mundo después de Gaza, se recorre África página a página. Todo para hacer de la jornada -con comida incorporada, a cuenta de la concejalía de Cooperación, la de Agustín Medina- una fiesta inolvidable. Y con el mejor gusto posible.