El Ayuntamiento de Avilés dará luz verde este lunes al nuevo proyecto inmobilairio de Diego Baeza

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés aborda esta mañana la concesión de una licencia para la reforma de un edificio vacío de seis alturas en el número 8 de la calle Pruneda, esquina con Marcos del Torniello. Esta operación va a permitir la construcción de 29 viviendas y 10 trasteros en pleno centro de la ciudad, a escasos metros del casco histórico. Está previsto, además, que los bajos del inmueble se puedan destinar a uso comercial. Tal y como adelantó en la entrevista publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, es el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, el promotor de este proyecto.

La actuación de la promotora ya cuenta con los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos del Ayuntamiento y ahora dispone de seis meses para presentar el proyecto de ejecución que deberá ser aprobado por el Consistorio, el documento acreditativo de los nombramientos de Arquitecto y Aparejador o Arquitecto Técnico que se hagan cargo de la dirección de la ejecución de las obras, el Estudio de Seguridad y Salud y el correspondiente proyecto de infraestructura común de telecomunicación. La licencia caducará si, transcurrido ese plazo de seis meses, la documentación no ha sido presentada, señalan de manera oficial desde el Ayuntamiento de Avilés.

"En Avilés se está siendo muy ágil con las tramitaciones urbanísticas para que haya vivienda. Se nota que hay interés, no puedes parar una inversión. En breve tendré aprobada la licencia para el solar de la plaza de España, donde habrá nueve nuevas viviendas", dijo en la entrevista en exclusiva a este periódico.

En esa misma entrevista también explicó que va a reformar los portales 37 y 39 de Marcos del Torniello. En el solar vacío de la plaza de España tiene previsto añadir otras nueve. En total, reformará setenta viviendas en el corazón de Avilés.

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