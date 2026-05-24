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La bonoloto deja un segundo premio en Avilés: el billete se vendió en pleno centro de la ciudad

El agraciado se embolsará 54.507 euros por tener en su boleto cinco números y el complementario del sorteo

Un boleto de la bonoloto

Un boleto de la bonoloto

A. F. V.

La suerte vuelve a sonreír a la comarca avilesina. Si esta semana era la lotería nacional la que dejaba un pellizco en Corvera, este domingo ha sido la bonoloto la que ha dejado un segundo premio, en este caso, en Avilés. El montante del premio del boleto expedido por la administración de El Atrio asciende a 54.507,20 euros.

El número del sorteo de la bonoloto de este domingo es el 15, 35,30, 02, 07 y 45. El complementario fue el 25 y el reintegro, el 6. No hubo ningún acertante de primera categoría, pero sí dos de segunda (cinco número más complementario). Además de en Avilés, también se selló un boleto agraciado con un premio de segunda categoría en La Argañosa.

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