La declaración de Luanco como zona tensionada abarcará también Peroño

La tramitación de Luanco como zona de mercado residencial tensionado está cerca de culminar. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturias) dará cuenta este lunes, en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de la resolución que permitirá intervenir el precio de la vivienda en la capital gozoniega. El proyecto del gobierno autonómico, que achaca el alza del precio de los pisos en la villa, en gran medida a la presión que generan las viviendas vacacionales, incluirá también el barrio de Peroño.

Con la dación de cuenta de Zapico, solo restará la publicación de la resolución –firmada el pasado 21 de mayo– en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. La nueva "zona tensionada" de Luanco se sustenta en las dificultades detectadas para acceder a una vivienda en el municipio. Según la resolución, el esfuerzo económico para comprar una casa en Luanco —sumando hipoteca, gastos y suministros— alcanza el 32,84% de la renta neta media de los hogares, por encima del 30% que la ley estatal de vivienda fija como umbral de tensión. Además, el precio del alquiler creció entre 2019 y 2023 un 21,57%, más de cuatro puntos por encima de la inflación registrada en Asturias en ese mismo periodo, del 17,40%.

Todos estos datos tienen un hándicap: la elevada presencia de vivienda no principal en la capital del concejo. Es decir, el Principado considera que la segunda residencia y el uso turístico de muchas otras reduce la oferta disponible para quienes viven y trabajan a diario de tal modo que el precio de la vivienda se encarece, ya sea para comprar, ya sea para alquilar. Así que con la declaración de "zona de mercado residencial tensionado" los propietarios no podrán subir libremente las rentas en los contratos vigentes, y aquellas viviendas que lleven más de cinco años sin arrendarse quedarán también sujetas a precios regulados.

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Esta declaración llega después de un proceso administrativo en el que la Confederación Asturiana de la Construcción y varios particulares presentaron alegaciones en contra, que fueron desestimadas. El Ayuntamiento de Gozón, consultado durante la tramitación, no formuló objeción alguna. Pese a ello, quienes consideren que esta declaración es perjudicial tienen dos meses para recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En la resolución firmada por Zapico se señala que la declaración de "zona tensionada" tendrá "una duración de tres años y producirá efectos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjuicio de su posible prórroga en los términos previstos en la normativa aplicable, previa evaluación de la evolución del mercado residencial en dicho ámbito".