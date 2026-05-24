Diego Baeza, presidente del Avilés, responde a todo con LA NUEVA ESPAÑA: "El centro deportivo de Corvera costará 32 millones"

No ha sido una temporada sencilla para Diego Baeza. Su Real Avilés ha pasado de ser el equipo revelación de Primera Federación a tener que pelear, hasta la última jornada, por mantener la categoría. Aunque con sufrimiento, finalmente se consiguió el objetivo. Mientras tanto, el plano extradeportivo ha sido igual de frenético para el mandatario. Primero, por el "entorno deportivo" y su ambición de construir en Truyés un gran complejo deportivo, para el que, reconoce, esperaba más apoyo desde el lado público. Segundo, por las relaciones con el Ayuntamiento de Avilés, que se reparten entre episodios de tensión y la petición de aumentar el apoyo municipal. En esta entrevista, el presidente blanquiazul no esquiva ningún tema y repasa con LA NUEVA ESPAÑA todo lo vivido este año.

¿En qué situación está la construcción de la ciudad deportiva del Avilés?

Es un tema complejo. Ya no es el mismo proyecto que al principio, cuando iba a ser una ciudad deportiva propia con un valor de cinco o seis millones de euros, algo realista para un club como nosotros. Ahora hay un proyecto de centro deportivo, cuya inversión es de 32 millones de euros, algo que ya tengo aprobado con el fondo de inversión. La idea es hacer algo parecido al Grupo Covadonga, un espacio multidisciplinar donde se puedan hacer varios deportes. El Real Avilés ha sido el tractor hasta llegar a ese punto. El club será uno más dentro de las instalaciones, con sus espacios propios para entrenar, pero convivirá con los miles de abonados que se apuntarán.

Una instalación así ya supera el límite de lo municipal.

Lo que queremos es hacer ver que algo así es beneficioso para toda Asturias. En Corvera, Iván Fernández, alcalde, tiene claro que esta inversión es muy buena, pero no está siendo sencillo que nos quieran en casa. Casar todos los intereses, el institucional y el empresarial, es complicado, pero lo más difícil era conseguir una inversión así para la región. Tenemos informes de una empresa del "big four" (denominación que se utiliza para referirse a las cuatro consultorías más grandes del mundo, Deloitte, PwC, EY y KPMG) y todos son positivos. Si el fondo no viese que esto es algo positivo, no hubiese perdido casi tres años conmigo. Cuando algo crece y se escapa de mis propias manos, como región hay que tener la responsabilidad de valorarlo. Lo nuestro no es algo como la ciudad deportiva del Oviedo o del Sporting, es algo diferente, con una proyección fuera de nuestras fronteras. En lo que hemos trabajado es en ese entendimiento entre instituciones.

¿Se atreve a dar una fecha en la que las máquinas entrarán en los terrenos de Truyés?

Ya no doy fechas, porque no depende de mí. Y, cuando no depende de mí, se dilata todo. La situación va más lenta de lo esperado y el fondo de inversión ya no espera.

Habla de entendimiento con las instituciones. ¿Busca financiación por parte del Principado para el proyecto?

Quiero que el Principado ayude; el tema de la financiación ya está hecho. Lo que se quiere es una vinculación. Si nuestra instalación va a tener repercusión en México, por ejemplo, Asturias tendría que vincularse a un proyecto cuanto menos ilusionante.

¿Hay riesgo de que se caiga la inversión?

No. Lo que sí puede pasar es que, si ven que el proyecto es demasiado ambicioso para Asturias, en vez de invertir 30 millones, inviertan diez. Ya no sería lo esperado y, cuando pruebas el jamón ibérico, no quieres comer el serrano. La ciudad deportiva podría seguir adelante, pero la comarca perdería la oportunidad de crear algo similar a lo que tiene el Grupo Covadonga, con unas instalaciones modernas. El fondo de inversión participa en cosas muy grandes: el último partido de la selección española lo organizaron ellos y hacen las previas de MotoGP, son capaces de mover a mucha gente. Me duele porque soy de aquí y estoy viendo que tenemos miras cortas.

¿El club ha calculado el impacto económico que ha generado en la ciudad esta campaña en Primera Federación?

Se han generado entre cuatro y cinco millones de euros. Hablo con empresarios de la zona y me dicen que, los días de partido, tienen todas sus mesas llenas.

¿Cree que, desde el Ayuntamiento de Avilés, se valora como se debe ese impacto?

Creo que se valora, es la primera vez que nos han patrocinado, aunque podría valorarse más.

¿Se arrepiente de haber retirado la publicidad del Ayuntamiento de la camiseta en aquel partido contra el Arenteiro?

Lo repetiría, fue la manera de que cobrásemos.

Teniendo en cuenta el impacto que genera el Avilés, ¿cree que el Ayuntamiento debería apoyar más al club?

Creo que lo actual no es suficiente. Si fuese a comisión pura, a cobrar el 5% de lo que generó, cobraría más. El Suárez Puerta es el segundo edificio público más visitado de Avilés, por detrás del Niemeyer. Al estadio van 70.000 personas y al centro cultural, 200.000. Eso sí, el Niemeyer abre 365 días al año y nosotros, 18. En proporción, yo me disparo. Creo que el club hace mucho bien por la imagen de la ciudad. Estoy muy agradecido porque el Ayuntamiento nos haya patrocinado y porque sea el patrocinador principal, pero creo que se podría ayudar más. El Niemeyer se lleva, en subvenciones, dos millones de euros.

Sigue sin tener la concesión del estadio.

Espero que ahora, con la temporada terminada, se den pasos al respecto. No es algo que dependa de mí, ojalá dependiese. Estamos trabajando en la nueva concesión, pero no me atrevo a poner un horizonte claro. Las tramitaciones para una concesión demanial no dependen de mí. La Alcaldesa dice que depende de mí, que la pelota está en mi tejado, pero no es así.

¿En qué tejado está esa pelota?

No lo sé. No sé si es cosa de la Alcaldesa, de la oposición, de que todos los grupos se pongan de acuerdo…

¿El Ayuntamiento le ha hecho llegar alguna documentación o propuesta al respecto?

No. Cuando finalizó la concesión anterior se hizo una evaluación de toda la instalación y ya. Manuel Campa me transmitió que cuando acabe la temporada hablaremos.

En Avilés no solo tiene peso como presidente del club de la ciudad, sino como empresario. Mariví Monteserín ha hablado mucho de la inversión privada que se está haciendo en el centro de la ciudad, algo en lo que usted es protagonista. ¿Qué análisis hace del centro de Avilés?

Pues, al igual que me puedo quejar en otros aspectos, tengo que decir que en Avilés se está siendo muy ágil con las tramitaciones urbanísticas para que haya vivienda. Se nota que hay interés, no puedes parar una inversión. En breve tendré aprobada la licencia para el solar de la plaza de España, donde habrá nueve nuevas viviendas. Además, en Pruneda reformaré 29 viviendas y, en Marcos del Torniello, en los portales 37 y 39, otras 32.

Hablemos de fútbol. ¿Qué balance hace de la temporada?

Este año nos han pasado muchas cosas, ha sido una montaña rusa. Esta semana hablé con los jugadores y alguno me decía que no podía dormir. Yo he estado nervioso toda la temporada. La Primera Federación es un sumidero de dinero: o hay más apoyos o es insostenible. Solo hace falta ver los problemas de impagos que hay en varios equipos de la categoría. Yo este año tan solo me retrasé una vez, doce días, en pagar los sueldos de los jugadores. A los futbolistas les digo que tienen que poner en valor esto, porque no es rentable. Por eso es una necesidad que ganen. De ellos dependen muchos puestos de trabajo.

Antes habló del apoyo público. ¿Cree que, tras esta primera temporada en Primera Federación, alguna empresa de la comarca se unirá al proyecto del Avilés?

Es muy triste que, en una comarca como esta, el Avilés no tenga más apoyos. Para Asturias es beneficioso que un equipo esté en Primera Federación y, sobre todo, para la zona. Viene mucha gente, nos pone en el mapa, nos retransmiten muchos medios de comunicación… No entiendo cómo no tengo apoyo.

Queda lejos, pero la temporada arrancó con el despido tempranero de Javi Rozada.

La salida de Javi fue dolorosa para todas las partes, los dos cometimos errores. He escuchado muchas cosas sobre esa decisión, muchos puntos de vista, pero la realidad es una. Fue un momento duro, pero necesario.

¿De no haber tenido que pagar ese primer despido, hubiese despedido antes a Dani Vidal?

Su despido, en un presupuesto de dos millones de euros, no tiene excesiva importancia. Con Dani Vidal yo quise creer, por eso no se tomó antes la decisión. No tuvo nada que ver con un tema presupuestario.

Con Dani Vidal se pasó de ser la revelación de 2025 a coquetear con los puestos de descenso en 2026.

El fútbol es muy complicado. No merecimos sufrir hasta final de temporada por el nivel que tiene la plantilla. Se nos fueron demasiados puntos en los últimos minutos.

En invierno, además, se hizo un esfuerzo para dar un paso más.

Da rabia que, después de ese esfuerzo, el equipo no fuese para arriba. Son decisiones, pero decisiones que me cuestan dinero. La gente tiene que entender que al que más le fastidia que haya decisiones erróneas es a mí. Si nos hubiésemos salvado hace un mes, nadie hablaría del mercado invernal, dirían que todo se hizo bien. Son situaciones que no puedes controlar.

En enero se produjo el "Caso Julio".

Desde el cuerpo técnico se me transmitió que querían prescindir de él. Al que más le duele es a mí, son despidos. Me hubiese gustado acabar de otra manera.

Ahora, de cara a la próxima temporada, toca tomar varias decisiones. La primera pasa por la dirección deportiva, donde Miguel Linares acaba contrato.

Hemos hablado con él y hemos puesto las cosas sobre la mesa. Le tengo muchísimo cariño, es un muy buen profesional. Él me ha dicho que está a gusto. Tenemos que sentarnos a hablar, no hay nada cerrado.

También es necesario tomar decisiones en cuanto a plantilla. Prácticamente ningún jugador tiene su continuidad asegurada para la próxima temporada.

No hay nada cerrado aún. Hay jugadores, como Kevin Bautista o Santamaría, que será difícil retenerlos. Todo el mundo quiere evolucionar y yo estaría encantado de que se quedasen. El proyecto del año que viene será más fuerte y, con gente como ellos, lo sería aún más.

Por lo que dice, la inversión, como mínimo, se va a mantener.

Sí, no tiene sentido hacer lo contrario. Cuando ya estás metido aquí no lo puedes frenar. El proyecto se tiene que consolidar más.

Otro de los nombres que pasa por la cabeza de la afición es el de Natalio. ¿Seguirá en el club?

Yo me siento muy cómodo con él, pero no soy objetivo. Natalio es un tío que le das diez minutos y te mete un golazo al Tenerife. Eso lo pueden hacer pocos en la categoría. Se cuida como el que más. Conmigo podría jugar hasta los 50. Mientras tenga ilusión por jugar, él será el que decida. El único que puede decidir su futuro en el Avilés es Natalio. Hay que respetar a las leyendas y él lo es.

¿Se siente apoyado por la afición?

Con la afición tengo una gran relación. Me siento muy apoyado, esta temporada hemos metido alrededor de 4.000 personas en el campo todos los días. Estoy encantado. Creo que ahora llegamos a un punto de equilibrio, donde será muy difícil seguir creciendo, pero me siento muy agradecido por el apoyo de la gente.

Esa asistencia podría salir adelante si el proyecto del nuevo estadio sale adelante.

Ese es el futuro del club y de la ciudad. Que un edificio público ubicado en el centro de la ciudad se use solo una vez cada dos semanas no tiene sentido. Lo estamos viendo en otras partes, incluso en Segunda Federación: se están montando estadios porque es la única viabilidad posible y, además, es bueno para la ciudad. El estadio necesita una reforma, es una instalación deficitaria. No es un capricho.

¿Si desde el Ayuntamiento no se dan pasos adelante en ese aspecto sigue abierta la vía de mudarse de Avilés?

No descarto nada. El día de mañana no llegamos a un entendimiento y algo habrá que hacer.

Otro de sus proyectos en Avilés era la Ciudad de la Raqueta.

Es algo que me hubiese gustado hacer junto al club de tenis, pero ellos han decidido que no quieren. Buscaremos alternativas, no hay más. En el entorno deportivo que queremos crear, uno de los deportes clave es el tenis y el pádel. Saldrá adelante, para mí es clave. En Avilés hay buenas zonas para crear algo así.

Noticias relacionadas

n