La Feria del Queso y el Vino se despide con éxito y con calor

La XLIV Feria del Queso y el Vino se despidió ayer cosechando un éxito mayor de lo previsto gracias a que el calor se hizo protagonista de un encuentro con algunas de las mejores queserías de Asturias y de España. Concretamente, fueron 36 los participantes: 25 serán queseros asturianos y 11 nacionales procedentes de 6 comunidades autónomas. Además se dieron citaa 14 vinaterías y dos panaderías de la región. En la feria también se eligió el mejor queso del año. Resultó ser Valleoscuru, de la quesería Picurriellu, que es la de Aurelio López e Irene San Pedro, La Asociación Pláganu decidió que este semicurado de leche de cabra tenía que llevarse su premio anual y este galardón se dejó notar en su venta a lo largo del fin de semana.