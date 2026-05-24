Los frikis de Avilés celebran una jornada de juegos de mesa y de rol
El colectivo avilesino Roca de Guía fue el responsable de la celebración del día del Orgullo Friki en Avilés. La asociación promueve el ocio alternativo a través de los juegos de mesa y de rol. La iniciativa se llevó a cabo este sábado en una sesión ininterrumpida entre las 12.00 y las 22.00 horas. El viernes 29, en horario de 17.00 a 21.30 horas, sigue la fiesta, nuevamente, en el Espacio Joven del Edificio Fuero, en la calle Fernando Morán. Los responsables de la iniciativa animan a seguir sus redes sociales, donde publicarán detalles sobre la programación especial del Orgullo Friki. n
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