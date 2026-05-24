Los juzgados de Avilés se quedan pequeños: el TSJA alerta de que hace falta espacio y personal

La falta de espacio para ganar nuevas plazas judiciales y la dificultad para ganarlo. Ese es uno de los principales problemas de los juzgados de Avilés que refleja la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, publicada este mes. El informe, firmado por su presidente, Jesús María Chamorro, señala también que aunque los medios personales actuales son "adecuados" para la carga de trabajo, de mantenerse el ritmo de entrada de asuntos en la sede judicial de Marcos del Torniello, será necesario reforzar la plantilla a corto plazo.

Tal y como refleja el texto, el TSJA ya ha manifestado la necesidad de dotar de nuevos espacios los juzgados, máxime con la previsión de crear nuevas plazas judiciales en Avilés. La escasez de espacio es tal, que la memoria refleja que los cuatro jueces que reforzaron los juzgados mixtos el año pasado tuvieron que ser ubicados en la biblioteca del Decanato. Esta situación, reconoce también el informe, tiene mala solución, pues el edificio no tiene posibilidad urbanística de crecimiento.

Otro de los aspectos sobre los que pone el foco la memoria es el capítulo de medios personales y la sobrecarga de trabajo. Si bien se considera "generalmente adecuada" la plantilla actual para la carga de trabajo, se advierte que el ritmo de entrada de asuntos la hará insuficiente próximamente. Otro aspecto que se detalla es que el cuerpo de auxilio ha asumido nuevas tareas tecnológicas, como los exhortos por videoconferencia o la grabación de declaraciones, que generan conflictos competenciales con el cuerpo de tramitación. Sobre esa carga de trabajo, la memoria denuncia que los juzgados mixtos avilesinos superaron de forma "muy notable" el volumen de casos establecimiento por la normativa actual en el orden civil: en 2025 fue de más del doble, exactamente un 122% superior.

Las estadísticas judiciales dejan también un dato llamativo: el año pasado, el TSJA alertaba de un posible colapso en los juzgados fruto de las reclamaciones aéreas: Volotea tiene su base en el Aeropuerto de Asturias, Castrillón, lo que hace que todos los pleitos relacionados con la compañía vayan a aparar a la sede judicial de Marcos del Torniello. La entrada de en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que establece el intento de un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de interponer una demanda en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles, ha reducido a la mitad los casos vinculados a las aerolíneas, según refleja el TSJA. De 838 en 2024 a 462 el año pasado.

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En el orden penal, a lo largo del año pasado se registraron 7.052 asuntos en instrucción, siendo el año con más denuncias y atestados presentados. En total, son 310 más que el año anterior. También recoge la memoria del TSJA la actividad de la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD) de Avilés. Durante 2025 abrió 265 expedientes y atendió a 297 víctimas (275 por hechos acaecidos en 2025 y 22 del año anterior). Las actuaciones más destacadas fueron: 166 acompañamientos, 191 derivaciones a otros servicios, 200 actuaciones de apoyo jurídico, 55 orientaciones y gestiones de ayudas económicas, 20 orientaciones sobre lugar de acogida, 141 gestiones de otro tipo de ayudas y 27 informaciones sobre situaciones penitencias. La mayoría de los casos (255) se correspondieron a casos de violencia de género. La principal fuente de remisión fueron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.