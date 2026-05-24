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El nuevo homenaje avilesino a Bob Dylan llena el club de la Factoría

Un momento del concierto de cierre de «Avilés Ciudad Dylanita». | MARIO CANGTELI

Un momento del concierto de cierre de «Avilés Ciudad Dylanita». | MARIO CANGTELI

Para conmemorar el octogésimo quinto cumpleaños del cantante y autor norteamericano Bob Dylan y, a la vez, el quincuagésimo aniversario de su disco "Desire", el escenario del club de la Factoría Cultural, en el Carbayedo, se llenó para escuchar a dos los músicos que trabajaron directamente con el creador de "Like a rolling stone": la violinista Scarlet Rivera y el guitarrista Rob Stoner. Ambos participaron en la histórica la gira "Rolling Thunder Revue" y eso fue reverenciado por los espectadores que decidieron rendirse al genio de Minnesota, que cada año que pasa forman legión.

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