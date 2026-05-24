El Puerto convocará un foro de "diálogo continuo" con Avilés, Gozón y Castrillón

La Autoridad Portuaria de Avilés constituirá a lo largo de este año tres foros locales con los ayuntamientos de Avilés, Castrillón y Gozón–los tres presentes en el consejo de la Autoridad Portuaria– cuyo objetivo es facilitar la identificación y diagnóstico de problemas que afecten a la convivencia entre la ciudad y el puerto, la coordinación de políticas municipales y portuarias, así como la actuación conjunta ante desafíos compartidos e iniciativas de interés común.

Estos foros permanentes de ámbito local están destinados a promover y articular un diálogo continuo y constructivo entre el municipio y la Autoridad Portuaria. Así lo dio a conocer el director de la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz-Calero, en el transcurso de la presentación del plan estratégico orientado a la transformación de los muelles locales para la próxima década.

La constitución formal de estos Foros Permanentes Puerto–Ciudad posibilitan aunar estrategias e intereses en beneficio de los respectivos municipios y de la actividad portuaria. Este órgano sigue las directrices fijadas en el Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General que cuenta, entre sus objetivos más importantes, la creación de Foros Permanentes Puerto–Ciudad que funcionen como una plataforma de diálogo estable y permanente que permita aunar estrategias que repercutan en el bienestar de los ciudadanos y en el respeto a la actividad portuaria, tan importante para la economía local.

Si bien el entendimiento es total entre ambas administraciones –el Puerto y los tres municipios de la comarca en su área de influencia– se considera positivo contar con un marco de actuación que siente las bases de la convivencia y dé respuesta a las necesidades cambiantes de estas instituciones. El Marco Estratégico del sistema portuario español incluye entre sus apartados el relativo a puertos comprometidos con su ciudad, lo que se intuye como la creación de un espacio de entendimiento que genere una relación de "confianza" y para "compartir y adquirir compromisos". Con el objetivo de ponerlo en marcha este mismo año tanto en Avilés como en Castrillón y Gozón, estos foros se presentan un "carácter continuo y técnico" y para cooperar y colaborar.

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Al final, la labor de estos órganos pasa por acercar el puerto a la ciudadanía en claves de ocio, cultura, formación, innovación, turismo o deporte. Como se ha venido expresando desde la Autoridad Portuaria avilesina, su integración en la ciudad a través de estos foros locales (en este caso en los tres municipios de la comarca) permite asentar las bases de futuro en el territorio además de reportar grandes beneficios tanto de ámbito social como ambientales y económicos para las dos partes implicadas. Santander es la primera ciudad del sistema portuario español que ha constituido el Foro Permanente Puerto-Ciudad para facilitar e identificar sus problemas comunes.