El Sasec convoca a Azsa y CC OO para discutir las relaciones laborales

La sección sindical de CC OO de Asturiana de Zinc tiene previsto llevar "el conflicto laboral abierto en Azsa" al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

El próximo 4 de junio se va a celebrar una reunión del sindicato con los representantes de la empresa para "intentar encontrar una solución" a las relaciones laborales en la factoría de San Juan de Nieva. El sindicato –minoritario en el comité de empresa de Azsa, aunque principal en el sector industrial– considera que la empresa desarrolla un "modelo organizativo nocivo" basado en la insuficiencia de plantilla, la sobrecarga de trabajo y el uso habitual de la polivalencia.

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Esta reunión en el Sasec viene después de que la sección sindical accediera a desconvocar una huelga que se había organizado, precisamente, con estos mismos argumentos: la insuficiencia de plantilla y la sobrecarga subsiguiente.