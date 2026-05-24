Susto en la playa de Xagó: rescatan a seis bañistas en apuros que no eran capaces a salir del agua

Susto en la playa de Xagó. Seis bañistas han sido socorridos esta tarde tras verse en apuros para salir del agua cuando se estaban dando un baño. Los servicios de Emergencias del Principado recibieron la llamada en torno a las cinco de la tarde, aunque finalmente no fue necesaria su intervención, gracias a la colaboración ciudadana.

Desde Emergencias se movilizó al grupo de rescate, que llegó a la zona en helicóptero, y a los bomberos del parque de Avilés. Sin embargo, tal y como relatan fuentes del 112, cuando llegaron a la arena de Xagó los bañistas ya habían sido salvados. Todo apunta a que fueron otras personas que se encontraban el playa los que se ayudaron a rescatar a los tres afectados.