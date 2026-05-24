Villalegre se tira a la calle para resistir a las altas temperaturas: "Lo mejor para este calor es comer fuera y, si es acompañado de sidra, mucho mejor"
"Lo mejor para un día de calor es pasarlo lejos de casa, tomando el vermú y disfrutando de los amigos", apuntan los romeros que este domingo participaron en la comida popular del barrio
N. Menéndez
En Villalegre tienen la receta para combatir las altas temperaturas que, durante estos días, están acompañando a los asturianos: “Lo mejor es comer fuera y, si es acompañado de sidra, mucho mejor”, señala Luis Martínez, vecino del barrio avilesino que, fiel a la cita, no se quiso perder la comida popular del barrio, uno de los puntos clave de las fiestas del Puchero, que este martes tocan a su fin. Las calles se llenaron, durante toda la tarde, de empanadas, filetes, embutido y, sobre todo, bebida bien fría. La gran estrella fue, como no podía ser de otra manera, la sidra.
“Tenemos el mejor sitio de toda la comida. Yo vivo aquí cerca y pude aprovechar”, subraya Laura González, que comparte mesa y mantel con Javier Luis, Laura Delgado y Carolina Delgado. Alejandro Rueda era el encargado de escanciar para todos sus amigos. “Se agradece que haga este buen tiempo, pero, si no tienes suerte y coges un sitio con sombra, como es nuestro caso, se hace duro. Las mesas que están al sol no las quiere ocupar nadie”, asegura el grupo de amigos, que combina los culinos de sidra con platos como salmorejo, tortilla de patata o una tabla de embutidos.
Villalegre combate el calor con sidra y comida popular
Gabriel Villanueva, Angelita Granda, Alejandro Villanueva y María Luisa Pereira montaron una pequeña carpa para poder comer cobijados del sol. “Si no te pega de pleno se está muy bien, porque corre un poco de aire. Tenemos que agradecer disfrutar de un día así para hacer este tipo de cosas”, señala Gabriel Villanueva, vecino del barrio, que confiesa que “este tipo de fiestas son de las que más me prestan”.
“Lo primordial para un día como hoy es tener un buen cargamento de sidra. El resto es prescindible”, sostiene Gerardo Suárez, que se afana en rebuscar la botella más fría para poder escanciar entre sus amigos. “Me tienen un poco explotado, pero es el peaje a pagar. Ellos son los que han traído todo lo que hay sobre la mesa”, apunta el avilesino, que asegura que “la sobremesa será muy larga”. “El sábado salimos y hoy costó salir de la cama, pero ahora nos activamos y vamos a tardar en regresar”, sentencia.
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