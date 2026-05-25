Los abogados avilesinos reclaman más personal para los Juzgados (y no son los primeros en hacerlo)

Félix Lobato, que es el delegado del Colegio de Abogados de Oviedo en Avilés, coincide con el diagnóstico que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, dejó escrito en su memoria del pasado año: falta de medios, falta de espacio y plantillas cortas, tal y como reflejó este domingo LA NUEVA ESPAÑA. "La solución siempre es la misma", concluye Lobato: "Que el Principado atienda las reclamaciones". Dijo: "El presidente del TSJA está haciendo muy buena labor en el sentido de que exige. El interés es que todo funcione bien, pero él no es el que pone los medios porque no puede hacerlo: solo puede indicar dónde tenemos los problemas"

Para Lobato, la justicia en Avilés carece de medios suficientes para resolver los expedientes atascados. Asegura que la implantación de la nueva oficina judicial ha traído mejoras en la tramitación de los asuntos recientes, pero ha agravado un problema que el sistema arrastra desde hace años. Explicó que los juzgados de la comarca acumulan disfunciones que van desde la falta de personal hasta videoconferencias que no funcionan.

La oficina judicial pretende unificar la tramitación separando la fase declarativa de la ejecutiva y especializando a los funcionarios por tipo de trámite en lugar de asignarlos a un órgano concreto. Un modelo eficiente sobre el papel que, en la práctica, ha generado una redistribución interna del trabajo que desorienta a quienes tienen asuntos en curso. "Vas a hablar con aquel funcionario y te dice que no lo lleva él, que lo lleva otro, que subas a otra planta", describe Lobato. El resultado es que los pleitos anteriores a la reforma quedan en tierra de nadie mientras el sistema se adapta a los nuevos procedimientos.

Félix Lobato. / Mara Villamuza

El nudo del problema, para Lobato, es la falta de personal. "Sin dotación suficiente de funcionarios, el modelo no funciona", advierte.

La responsabilidad no recae en el TSJA, que carece de competencias para convocar oposiciones o asignar plazas, sino en la Consejería de Justicia del Principado y en el Ministerio de Justicia, advierte el letrado. "El TSJA hace lo que tiene que hacer: pedir y exigir".

Uno de los síntomas más llamativos de la precariedad tecnológica es el estado de los sistemas de videoconferencia. La legislación permite celebrar juicios de forma telemática, pero en Asturias los órganos judiciales deniegan sistemáticamente esa opción porque los sistemas informáticos no ofrecen garantías suficientes de seguridad ni de estabilidad, explica el abogado.

Avilés cuenta con ocho juzgados de primera instancia e instrucción, dos secciones de lo social y dos penales, una especializada en violencia de género y delitos sexuales. Lobato considera esta estructura insuficiente para el volumen de trabajo que genera la comarca, asentada en unas instalaciones que ya quedaron pequeñas tras la última ampliación del palacio de Justicia, en Marcos del Torniello. El delegado reclama además la creación de una sección de lo Contencioso-Administrativo en Avilés, una carencia que considera injustificable para una ciudad de su tamaño.