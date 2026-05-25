Alberto Tirador, alcalde de Illas: "Los nenos del concejo están en precario sin el nuevo colegio"

En un año, Alberto Tirador, de Izquierda Unida (IU) de toda la vida, cierra su quinto mandato al frente de la alcaldía de Illas, el concejo en el que nació en 1957. Es de La Laguna.

¿Qué le falta por hacer?

Siempre hay cosas por hacer: hay cosas que se consiguieron llevar a término, pero otras, sin embargo, no. Hay proyectos que están en marcha y de los que no tenemos queja.

El agua, por ejemplo.

Sí, pero también el saneamiento. Lo teníamos pendiente y parece que van a salir. Sin embargo, hay una cuestión que consideramos que es prioritaria y que sigue sin desarrollarse, que falla. Es algo que compete a la comunidad autónoma, no a nosotros.

Estamos hablando del colegio.

Eso es: el nuevo centro escolar de la Callezuela. Es una necesidad más que imperiosa y, pese a ello, la respuesta por el momento de la consejería de Educación, en ese sentido, no termina de llegar. Es una necesidad, no es un capricho.

El acuerdo era que el Ayuntamiento de Illas se hacía con el suelo y luego lo cedía.

Claro, nosotros compramos la finca para el nuevo colegio, nosotros hicimos todos los trámites que nos pedían, la cesión del suelo. De alguna manera, hicimos los deberes, pero aquí estamos.

Lo que le tocaba al Principado era la obra.

Los nenos en Illas, sin el nuevo colegio, están en precario, están utilizando espacios que no son propios del colegio. Más aún, nosotros el verano pasado hicimos una inversión potente en el colegio, para mejorar la eficiencia del edificio, cambiamos un poquitín la estructura, mejoramos de iluminación… Bueno, de alguna manera, lo que estaba en nuestra mano. Y vemos que, igual que nosotros hicimos esa inversión y cumplimos esa parte del compromiso, pues falta algo que, repito, es importante y es una de las cuestiones que yo creo que más demandamos en el municipio.

Porque hay niños… hay ya unos cuantos.

Claro, claro. Además, yo siempre digo que, si fuera una cosa puntual, pues evidentemente no íbamos a estar demandando que se hiciera un colegio para un año o para dos años, ¿no? El tema es que, por fortuna, Illas sigue creciendo, el número de niños es importante, hay relevo, hay niños pequeños por atrás, hay niños en la escuelina… Quiero decirle que hay una previsión de que esto va a seguir así un tiempo largo… así que, creemos que esta realidad merece una respuesta y no hemos logrando que nos dé respuesta.

Insisto: lo que el Principado tiene que hacer es empezar la obra y terminarla.

Lo primero es hacer el proyecto… Ya son muchos años esperando.

Volvamos al saneamiento. ¿Está todo el concejo conectado?

Sí, prácticamente. Yo creo que con las inversiones que hicimos ahora también, parte con el PERTE del agua y ahora las que tenemos pendientes por parte de la Consejería, yo creo que queda prácticamente resuelto. Siempre quedan flecos, siempre quedan casas aisladas o algunos núcleos más pequeños que, por supuesto, hay que atender para que todas las casas logren todas esas mejoras. Pero, bueno, de algún modo, digamos que las necesidades más importantes están cubiertas y quedan, como decía, flecos, pero que hay que seguir avanzando. Yo creo que es algo que para nosotros siempre ha sido prioritario.

¿Qué tiene Illas para ser un imán de la comarca?

Son varios factores. Siempre digo que el Plan General de Ordenación (PGO) que hicimos en su momento, y ahora tenemos que empezar a revisar, rompió esquemas, rompió moldes. Íbamos contra lo que se estaba haciendo en aquel momento y, de algún modo, permitió ese desarrollo más sencillo de los pueblos que estaban creciendo, el mantener el espacio rural, y es lo que hace atractivo un territorio. No se trata de construir urbanizaciones, de construir tal y cual, no, de alguna manera de lo que se trata es de propiciar que las cosas se vayan desarrollando con normalidad, como dicen los pueblos, y eso yo creo que es uno de los atractivos.

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Evidentemente, tenemos un factor importante, que es la cercanía a buenos enlaces de conexión, tanto la autopista como el aeropuerto; un entorno urbano como es Avilés muy próximo, con todos los servicios y que puede satisfacer todas las demandas que tenga cualquier persona, y encima es un entorno que, de algún modo, puede ser privilegiado, es decir, un entorno muy rural, con naturaleza, donde uno puede tomarse la vida de otra manera, más tranquila y más sosegada, pero que, repito, tiene buenos servicios, buena calidad de vida, y eso es lo que, de alguna manera, yo creo que hace que Illas sea atractiva.

No se trata de volver al pueblo de la familia, es decidir que Illas va a ser el pueblo de uno mismo.

Claro, claro, sí, sí. Mire: la gente de Illas, si puede, quiere quedarse a vivir en Illas, ¿no? Eso es algo importante. Y, de hecho, por ejemplo, las pocas viviendas públicas –ahora yo creo que estamos en proyecto de tener otras dos más, en un inmueble, en La Laguna- las ocupan gente del concejo, ¿no? Chicos y chicas que quieren seguir viviendo aquí, y sí que muchos optan por construir viviendas. Pero luego hay un porcentaje más de gente que viene de fuera. Antes era normal que viniera a vivir a Illas gente de la comarca –de Corvera, de Castrillón, de Avilés– ahora los perfiles son otros: de otras comunidades, de otros países. Cuando llegan aquí, lo que encuentran les encaja en su plan de vida. Así es que tenemos perfiles, en este sentido, de gente muy diferente, gente que huye de sitios muy turísticos, como puede ser Palma de Mallorca o Alicante o no sé qué, que vive allí y les está agobiando esa vida y quieren buscar otro sitio, o gente que viene de otros países porque, bueno, le encaja este en su modelo, gente que teletrabaja.

Illas tenía un problema de conexiones de wifi, de internet. ¿Se ha solucionado?

Ahora tenemos la ventaja de que la fibra ya prácticamente ha llegado a todo el concejo. Sigue fallando la red móvil. Sigue fallando bastante, bastante, bastante, pero sí que es verdad que se compensa con el tema de la fibra.

Las viviendas disponibles en Illas tampoco son tantas.

Sí. Hay pocas viviendas, básicamente la gente que viene lo que hace es comprarse la parcela y construir su casas. Sí que hay un porcentaje de casas abandonadas en muchos sitios. Ahí sí que tendría que haber medidas para poder recuperarlas .