La Arena, trampolín para una docena de grupos emergentes: "Esto es de lo mejor que le ha pasado a la villa en mucho tiempo"

La Arena se prepara para vivir uno de los fines de semana con más movimiento de todo el año. Este viernes aterriza en el pueblo sotobarquense L'Arena Music Street, un evento que nace del festival L'Arena Music Experience y que busca poner el foco en varios artistas del panorama nacional. La villa marinera acogerá catorce actuaciones diferentes hasta el domingo en un evento que, además, tiene premio. El grupo o artista que más le guste al público podrá participar, como parte del cartel, en el festival que se celebrará a finales del mes de julio. “Es algo que nos hace muchísima ilusión”, afirma Emilio Menéndez, promotor de ambos eventos.

“Habrá catorce actuaciones en siete locales diferentes de La Arena. Nuestro objetivo, como festival, es dinamizar la zona, y este evento ayuda a que haya también actividad en mayo”, apunta Menéndez. La clave de esta propuesta está en darle visibilidad al talento emergente y a aquellos grupos que quieran mostrarse ante un público diferente. “Ha tenido una acogida brutal”, asegura el promotor, que destaca el premio que puede llevarse el ganador del público. “La gente puede votar en redes mediante likes en las publicaciones de cada grupo. Además, las personas que asistan en directo tendrán, con cada consumición, una papeleta que también servirá para votar y dar hasta cinco puntos a su grupo favorito. El ganador formará parte, de pleno derecho, del festival principal”, detalla el arenesco, que confía en que, si el tiempo les respeta, “va a ser un éxito rotundo”.

La Arena estrena un festival para impulsar talento emergente

El cartel tiene nombres como los de Daniel Viloria, Mala Pena, Trébol Negro, Nudo Norte o Piezas Sueltas. Sus actuaciones se repartirán por siete locales: Barómetro, La Molinera, Chiringuito, El Peñón, Ohana, Bar La Arena y Gurugú. “Estoy convencido de que, con la gente que viene y la calidad que atesoran, van a salir cosas muy interesantes. Las calles de La Arena van a tener gente que merece mucho la pena y que merece una oportunidad así”, sentencia.

“Es una oportunidad muy chula para darnos a conocer”, destaca Javi Morena, cantante y letrista de Trébol Negro, uno de los grupos participantes. Su banda está formada por cuatro músicos, dos de ellos asturianos, y apuesta por “mezclar temas de todos los tiempos con canciones más diferentes”. “Tenemos un batería que, de repente, toca el cajón flamenco y el guitarrista es capaz de cambiar de la guitarra eléctrica a la española. Es un formato diferente”, explica el artista, que ofrecerá, en L'Arena Music Street, “un directo bastante entretenido donde lo pasaremos bomba”.

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Catorce actuaciones en siete locales

Otra de las patas clave de este evento es la hostelería. “Nosotros, en el local, solemos hacer bastantes eventos musicales y estamos encantadísimas con esta iniciativa”, señala Rosa Calvo, de La Molinera, uno de los locales participantes. La hostelera pone en valor la unión dentro del sector en la villa y cree que esta propuesta “es una manera muy buena de impulsar la carrera de artistas que vienen de diferentes puntos de España”. “Esto es de lo mejor que le ha pasado a La Arena en mucho tiempo, nos pone en el mapa”, sentencia.