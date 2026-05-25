Avilés adjudica la ejecución del proyecto de once nuevas viviendas públicas de alquiler en Versalles a una empresa valenciana

El Ayuntamiento de Avilés da un nuevo paso en su política de vivienda pública de alquiler asequible con la rehabilitación del antiguo edificio de viviendas para maestros situado en el barrio de Versalles. El Consejo de Administración de RUASA ha adjudicado a la empresa RAIZD3 la redacción del proyecto y la posterior dirección de las obras por un importe de 110.335,56 euros, IVA incluido. La actuación toma como referencia la experiencia desarrollada en La Luz, donde la recuperación de antiguas viviendas de maestros permitió incorporar 30 pisos de alquiler asequible, ya ocupados en su totalidad.

La intervención prevista supondrá una reforma integral de un inmueble construido en 1959, así como la urbanización completa de la parcela. Durante este año se desarrollarán el anteproyecto, la redacción de los proyectos técnicos y la tramitación de la licencia. El inicio de las obras se fija para 2027, una vez completados los trámites administrativos y licitada la ejecución por parte de RUASA, mientras que la finalización se prevé para finales de 2028. El contrato incorpora además una fase adicional en 2029, destinada al seguimiento del primer año de garantía y a la coordinación con la constructora para resolver posibles incidencias.

El proyecto deberá incluir un mínimo de 11 viviendas, todas ellas con algún espacio exterior, ya sea terraza o jardín, y con trastero individual. El diseño buscará reducir al máximo el consumo energético, con el objetivo de alcanzar una calificación energética triple A, mediante el aprovechamiento de la luz natural y la incorporación de ventilaciones cruzadas. También se contempla el traslado de la entrada principal del edificio a la fachada más próxima a la vía pública, ya que actualmente el acceso se sitúa en la parte trasera, frente a las aulas del colegio.

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La actuación incorporará medidas específicas de accesibilidad, además de las exigidas por la normativa. Entre ellas figuran un sistema de apertura del portal que facilite el uso a personas en silla de ruedas, rotulación accesible y la colocación de enchufes y conexiones a alturas adecuadas para su utilización cotidiana. En la parcela se reservará una plaza de aparcamiento por vivienda y un espacio para aparcabicicletas. Además, se diseñará un sistema de drenaje sostenible que permita aprovechar el agua de lluvia recogida en la cubierta y en la parcela, en función de su nivel de contaminación y de sus posibilidades de reutilización.