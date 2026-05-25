Avilés combate el estigma del VIH con pruebas gratuitas en plena calle: "Hay un 7% de personas que tienen el virus y no están diagnosticadas"

"Hay que seguir hablando del VIH porque todavía hay un 7% de personas que viven con el virus y no están diagnosticadas". Con ese mensaje cerró Avilés este lunes la Semana Europea de la Prueba, una campaña que Casipa, el Comité Ciudadano Antisida del Principado, llevó a pie de calle con pruebas gratuitas de VIH y hepatitis en la plaza de España. La iniciativa, enmarcada en el programa Fast Track Cities, del que forma parte Avilés, buscó que la ciudadanía se atreva a dar el paso de hacerse la prueba. No fueron muchos quienes lo hicieron en público, señal de que el estigma aún pesa, aunque la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, quiso dar ejemplo y se sometió al test.

La unidad móvil de Casipa ofreció durante toda la mañana pruebas "anónimas, confidenciales y gratuitas", además de información sobre prevención, tratamiento y derechos de las personas que viven con VIH. La presidenta de la entidad, Loli Fernández, explicó que el procedimiento es sencillo: "El único requisito es no haber comido ni bebido nada, salvo agua, media hora antes, porque recogemos una muestra de fluido oral". El resultado tarda unos veinte minutos, un tiempo que la asociación aprovecha para resolver dudas y desmontar mitos sobre la infección.

Fernández insistió en que la prueba no está dirigida solo a determinados colectivos, sino a cualquier persona que haya podido tener una práctica de riesgo. "Siempre decimos que es importante hacerse la prueba al menos una vez en la vida y repetirla de forma periódica", señaló. La presidenta de Casipa recordó que "cualquier persona puede contraer el virus" y que el diagnóstico temprano permite acceder al sistema sanitario, iniciar el tratamiento y controlar la infección.

La concejala Ana Suárez haciéndose la prueba. / LNE

La carga viral es un factor clave

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue el lema I=I, indetectable igual a intransmisible. "Conseguir que una persona esté diagnosticada, tratada y con carga viral indetectable es bueno para la persona que vive con VIH y también es una forma de controlar las nuevas infecciones", explicó Fernández. La responsable de Casipa subrayó que este avance ha supuesto "un cambio de paradigma" porque elimina el miedo a transmitir el virus cuando el tratamiento consigue mantener la carga viral indetectable. Aun así, advirtió de que el desconocimiento "mantiene viva" la discriminación.

La concejala Ana Suárez Guerra enmarcó la acción dentro del compromiso municipal como ciudad integrada en la red Fast Track Cities. Suárez recordó que, aunque en el caso del VIH la situación ha mejorado mucho gracias a los tratamientos, otras ITS están creciendo de forma preocupante, especialmente entre la población juvenil. "No es solo cuestión de hacer campañas, es cuestión de sensibilizar y generar cultura de una buena educación afectivo-sexual", añadió.

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La Semana Europea de la Prueba se celebra dos veces al año desde 2013 para intensificar la detección temprana del VIH y las hepatitis, y Avilés la cerró con una llamada a perder el miedo. La escasa afluencia de personas dispuestas a hacerse el test en plena calle evidenció que aún queda trabajo para normalizar estos tests. Casipa recordó que, durante todo el año, cualquier persona puede solicitar cita para hacerse el test en la asociación. "Si el resultado es negativo, te quedas tranquilo; y si es positivo, también es positivo saberlo, porque puedes acceder al tratamiento y controlar la infección", resumió Fernández.